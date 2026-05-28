Varese News

Lombardia

Regione, via libera in Commissione a Milano al rinnovo del servizio psicopedagogico nelle scuole lombarde

La Vice Presidente Silvia Scurati: “Un'area di ascolto fondamentale per intercettare le fragilità dei nostri ragazzi e sostenere le famiglie”

Regione Lombardia generica

Via libera all’unanimità in Commissione Attività Produttive presieduta da Marcello Ventura (FdI) al rinnovo del Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale, finalizzato alla prosecuzione e al potenziamento degli spazi di consulenza e formazione denominati “Scuola in ascolto”.

La Commissione si è espressa positivamente sulla delibera di Giunta XII/6121 che ha l’obiettivo di consolidare una sperimentazione avviata nel triennio 2023 – 2026, ovvero l’attivazione di un supporto psicopedagogico nelle scuole della Lombardia per contrastare la dispersione scolastica e offrire una risposta concreta a fenomeni di disagio, ansia, bullismo e cyberbullismo, mettendo al centro in questo modo il benessere psico‑fisico dei giovani e offrendo al contempo un supporto al personale scolastico e alle famiglie.

“Questo servizio ha riscosso un grande successo da quando è stato attivato nelle scuole lombarde – ha dichiarato la Vice Presidente Silvia Scurati, relatrice della delibera presentata dalla Giunta –. È un concreto supporto per gli studenti sia dal punto di vista pedagogico che psicologico e anche una rete di sostegno per le famiglie. È fondamentale che in un momento in cui molti ragazzi mostrano parecchie fragilità e vivono in situazioni di disagio ci siano nelle scuole aree dedicate in cui possano trovare spazio per confrontarsi ed essere ascoltati”.

Un provvedimento che dà continuità a una sperimentazione che, nel triennio 2023-2026, ha dimostrato efficacia sul territorio, attivando ben 52 reti territoriali, coinvolgendo oltre 900 istituti, con circa 391 sportelli attivati e quasi 9.000 colloqui individuali effettuati. Il servizio è rivolto agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico delle scuole statali e paritarie (di primo e secondo ciclo) e degli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP).

La misura mette in campo risorse significative per il prossimo triennio, per un totale di 3.738.000 euro complessivi (pari a 1.246.000 euro annui per le annualità 2026, 2027 e 2028) del bilancio regionale. Il modello organizzativo prevede che le scuole si costituiscano in reti, con una scuola capofila responsabile dell’attuazione e una scuola cosiddetta “cassiera” per la gestione contabile.

Le attività sul campo sono affidate a pedagogisti e psicologi professionisti (con esperienza almeno biennale nel contesto scolastico).
Gli interventi spaziano dai colloqui di consulenza individuali al supporto mirato per docenti e dirigenti, fino a percorsi di sensibilizzazione contro i comportamenti a rischio. Per premiare l’esperienza maturata e non interrompere l’assistenza, la programmazione prevede la priorità di finanziamento alle reti che hanno già attivato il servizio nel triennio precedente.

“E’ un intervento strategico – ha concluso Silvia Scurati -, che mira al benessere dei giovani a 360 gradi e dà continuità a un percorso educativo fondato sull’inclusione, sull’ascolto e sulla consapevolezza. Il nostro obiettivo è muoverci in anticipo: intercettare e prevenire sul nascere il bullismo, il cyberbullismo e quelle fragilità emotive, come l’ansia e le difficoltà nelle relazioni, che oggi colpiscono purtroppo troppi giovani”.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.