Remo internazionale a Varese, un’abitudine che prosegue con gli Europei 2026

Nella “turnazione” di grandi eventi remieri sul bacino della Schiranna, il 2026 porta con sé i Campionati Europei che andranno in scena tra il 30 luglio e il 2 agosto. La terza volta “continentale” per la Città Giardino, che nel 2012 si rivelò al mondo del canottaggio a livello organizzativo proprio con questa manifestazione e che bissò nel 2021 in un’edizione particolare, in piena pandemia, dimostrando di poter mandare in scena appuntamenti di così alto profilo anche in una situazione di emergenza.

La macchina che sta lavorando agli Europei è – ovviamente – già in moto da tempo e ora ha iniziato a svelarsi con il primo appuntamento pubblico, una conferenza stampa all’Hotel Capolago. Un luogo non scelto a caso, perché è lì che troverà posto il quartier generale di World Rowing (la federazione mondiale del remo) durante il periodo delle gare. E proprio il lato dell’accoglienza è – come sempre – di un’importanza pari a quello sportivo, viste le ricadute economiche e sociali sul territorio ospitante.

«È una piacevole abitudine presentare questi eventi – ha detto Davide Galimberti, che in quanto sindaco è anche a capo del comitato organizzatore – che consolidano la credibilità dell’Italia e del nostro territorio nel mondo del canottaggio». Galimberti ha sottolineato come su Varese si siano radunati i supporti un po’ di tutti gli enti nazionali e locali, con la stessa Presidenza del Consiglio e del Ministero dello Sport che hanno affiancato la Federazione e la Regione (oltre che Comune e Provincia) per la buona riuscita della manifestazione.

«Aiuti fondamentali come fondamentali sono quelli degli sponsor che sono un motore trainante per il nostro comitato – spiega il direttore generale Pierpaolo Frattini – Stiamo rispettando il cronoprogramma e anche questa volta abbiamo avuto una grande risposta del territorio attraverso i volontari che arrivano dalle scuole». Cosa non scontata vista la data pienamente estiva delle regate. A proposito di sport, gli Europei di Varese avranno un «nuovo programma di gare, più condensato, che permette di avere finali e medaglie sia sabato sia domenica, così da avere una copertura ancora superiore a livello televisivo e mediatico». Accanto alle barche olimpiche e a quelle paralimpiche restano in programma anche i confronti tra i pesi leggeri ma solo con il doppio (questa specialità è uscita dal programma olimpico per fare spazio alla disciplina del beach sprint ndr) mentre saranno in palio le medaglie per le barche miste donne-uomini (4 di coppia e otto).

In attesa di numeri “freschi” per il 2026, è toccato al presidente del Convention Bureau, Massimo Grignani, ricordare l’impatto sul comparto turistico locale. Numeri che variano a seconda del tipo di manifestazione ospitata, anno dopo anno, ma ugualmente rilevanti: nel 2022 quando le competizioni furono “doppie” (Europei Junior e Mondiali U19 e U23) si contarono 16mila presenze e circa 10mila camere occupate. Nel 2025 per la coppa del mondo furono occupate 1.300 camere per 1.700 presenze, ma – ricorda lo stesso Grignani – questi dati riguardano solo il consorzio partner della manifestazione: è plausibile che il totale possa essere vicino al raddoppio.

All’incontro di Capolago hanno partecipato anche il consigliere nazionale Fabrizio Quaglino e il vicepresidente della Provincia, Giacomo Iametti oltre agli assessori varesini Ivana Perusin e Stefano Malerba. Quaglino ha evidenziato l’importanza avuta da Varese nel trascinare la Lombardia sotto il profilo dell’organizzazione di gare, con i bacini di Corgeno, Gavirate e Pusiano che hanno creato una rete significativa insieme alla Schiranna. Da parte sua anche i saluti di Rossano Galtarossa, grande atleta del passato (un oro, un argento e due bronzi olimpici, 4 ori mondiali) e nuovo presidente federale al posto di Davide Tizzano, scomparso nel dicembre scorso mentre era in carica. «Aspettiamo il presidente e lo accoglieremo con calore» ha garantito Galimberti, mentre Iametti ha ha ricordato le peculiarità di un territorio che affianca un’infrastruttura chiave come Malpensa a luoghi – il lago è uno di quelli – perfetti per la pratica sportiva all’aria aperta. La rincorsa agli Europei, è ufficialmente iniziata.