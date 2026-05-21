Resta incastrata nella portiera dell’auto, l’amica riparte: grave 88enne a Luino
Il fatto nel primo pomeriggio di giovedì. Esteso trauma facciale e una copiosa emorragia per l’anziana trasportata a Varese in codice rosso. Rilievi sul fatto affidati alla polizia locale
Attimi di paura e corsa delle ambulanze intorno all’una del pomeriggio nella centralissima via Comi a Luino, proprio di fronte al Municipio: una donna di 88 anni si è ferita gravemente dopo un incidente con l’auto guidata da un’amica. La dinamica è tuttora al vaglio della polizia locale, subito intervenuta, anche se pare che si sia trattato di una tragica fatalità, forse dovuta a una distrazione.
Da una prima ricostruzione, a bordo di una Fiat Cinquecento in quel momento erano presenti due donne che stavano approssimandosi a parcheggiare l’auto. Al momento della manovra pare che la donna al volante, classe 1964, abbia fatto scendere la trasportata, di quasi 89 anni, per agevolarne la discesa dal veicolo.
Sembra però che, in questo frangente, il giacchino indossato dall’anziana si sia incastrato nella portiera, causandone la caduta durante il parcheggio.
Subito sono scattati i soccorsi: la ferita ha riportato un grave trauma cranico e facciale ed è stata soccorsa da alcuni passanti prima ancora che dai sanitari di Padana Emergenza che, in collegamento con la centrale operativa di Soreu Laghi, hanno richiesto anche l’intervento di un’automedica e dell’elisoccorso, poi dirottato su un altro intervento. La donna nell’incidente ha perso parecchio sangue.
La paziente, una volta stabilizzata, è stata trasportata all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso, dove è giunta in gravi condizioni.
Sul posto la polizia locale, che ha eseguito i rilievi. Assistenza sanitaria anche alla conducente dell’utilitaria, rimasta sotto shock.
(immagine di repertorio)
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