Restare in provincia, costruire il futuro: i giovani protagonisti a Materia
Il 21 e il 26 maggio nell'hub di Castronno due incontri organizzati con Radio Materia: al centro il racconto delle nuove generazioni tra identità, relazioni, partecipazione e voglia di costruire il proprio percorso senza lasciare il territorio
Due serate per raccontare il mondo dei giovani attraverso il linguaggio del podcast e il confronto diretto con il pubblico. Giovedì 21 e martedì 26 maggio Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno) ospiterà due incontri speciali organizzati in collaborazione con Radio Materia, con protagonisti i progetti “NOIse” e “PROvinciali”.
I due podcast, diversi per impostazione e contenuti, condividono l’obiettivo di dare voce alle nuove generazioni, raccontandone sogni, difficoltà, ambizioni e percorsi di crescita.
“NOIse”, ideato e realizzato da Arianna Bonazzi, si rivolge in particolare ai giovani tra i 15 e i 35 anni. Attraverso le storie degli ospiti e il loro rapporto con il contesto sociale e politico contemporaneo, il podcast prova a costruire un’immagine diversa dei giovani italiani, mettendo in luce impegno, aspirazioni e fragilità spesso trascurate nel racconto mediatico.
“PROvinciali”, nato dalla collaborazione tra Mario Spiniello, Leonardo Peroni e Alessandro Borsetto, punta invece lo sguardo sul territorio varesino. Attraverso interviste ad artisti, imprenditori e sportivi, il podcast racconta esperienze di chi è riuscito a costruire il proprio percorso professionale e personale in provincia, dimostrando come non sia necessario trasferirsi in una grande città per realizzarsi.
La prima serata, in programma giovedì 21 maggio, sarà dedicata al tema dell’identità personale e delle relazioni. Al centro del confronto ci saranno temi come sessualità, crescita individuale e spiritualità. Interverranno Marco Triulzi, ex seminarista e oggi professore di religione, il pedagogista ed esperto di educazione sessuale Umberto Torre e la psicologa Chiara Tosini.
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L’obiettivo dell’incontro sarà quello di aprire un dialogo tra ospiti e pubblico, partendo dal rapporto che ciascun giovane costruisce con sé stesso per arrivare alle relazioni con gli altri, alle nuove forme di coppia e al tema del rapporto con la fede.
La seconda serata, martedì 26 maggio, sarà invece dedicata alla dimensione collettiva e al futuro delle nuove generazioni. Parteciperanno rappresentanti di associazioni e realtà del territorio come Focus Laveno, Litus Lake Festival, Vil.lab Ets, Sunfish Collective, Onde Lacustri APS e CAOSS.
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Il confronto si concentrerà sul ruolo dei giovani nella società contemporanea e sulla necessità di creare spazi di incontro, partecipazione e condivisione. Un tema particolarmente attuale in un contesto in cui molti ragazzi faticano a trovare occasioni di socialità e confronto, ma continuano a cercare nuovi modi per esprimersi e costruire comunità.
Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
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