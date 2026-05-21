Riapre la strada del Molino del Trotto a Solbiate con Cagno: era chiusa dall’agosto del 2025

La strada del Molino del Trotto a Solbiate con Cagno, tra Cantello e Malnate, giunge finalmente a una svolta positiva dopo un lunghissimo periodo di ciusura. Il sindaco Federico Broggi ha infatti firmato l’ordinanza che dispone la riapertura della strada, che era rimasta completamente sbarrata al traffico dall’agosto del 2025 a causa di una frana che aveva fatto cedere la sede stradale.

Il provvedimento di riapertura è stato reso possibile grazie alla conclusione del primo lotto dei lavori di messa in sicurezza dell’area colpita dallo smottamento. La circolazione lungo l’arteria stradale riprende comunque con estrema prudenza e nel rispetto di una nuova segnaletica finalizzata a tutelare l’incolumità pubblica e a non sollecitare ulteriormente il terreno circostante.



Il transito è stato nuovamente autorizzato per le autovetture e i motocicli, ma l’ordinanza sindacale introduce il divieto assoluto di passaggio per tutti i veicoli con una massa superiore alle 3,5 tonnellate. Inoltre, per l’intero tratto stradale interessato dall’intervento, è stato istituito un limite di velocità massimo di 30 km/h.

La sistemazione della via non si esaurisce con questo primo passo. L’amministrazione comunale ha confermato che a breve prenderanno il via i lavori legati al secondo lotto, focalizzati sull’ulteriore consolidamento della zona. Questa seconda tranche di interventi, esattamente come la precedente, sarà interamente gestita e finanziata dalla società Terna. Le autorità locali hanno precisato che le attuali restrizioni alla viabilità e i limiti di peso ponderale rimarranno flessibili e potranno subire aggiornamenti o variazioni a seconda di come evolveranno i futuri interventi in cantiere.