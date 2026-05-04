Riccardo Bertoncelli da Carù a Gallarate per presentare “Abitavo a Penny Lane”

Il celebre critico musicale sarà protagonista sabato 30 maggio di un incontro aperto al pubblico nella storica libreria di piazza Garibaldi per presentare il suo nuovo libro edito da Feltrinelli

Il critico musicale Riccardo Bertoncelli approda a Gallarate per presentare il suo ultimo lavoro editoriale. L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio, alle ore 16.00, presso la storica Libreria Carù di piazza Garibaldi, dove l’autore racconterà genesi e retroscena del volume “Abitavo a Penny Lane – Memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues”, edito da Feltrinelli.

Un viaggio nella storia della musica

Considerato uno dei padri della critica musicale in Italia, Bertoncelli torna a incontrare il pubblico in un luogo iconico per gli appassionati di musica del territorio. Il libro rappresenta un percorso autobiografico e critico attraverso decenni di passioni sonore, ricostruendo l’atmosfera di stagioni irripetibili che hanno segnato la storia del rock, del jazz e del blues.

L’incontro alla Libreria Carù

L’evento si inserisce nella ricca programmazione culturale della libreria gallaratese, punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale di qualità. Durante il pomeriggio, l’autore dialogherà con i presenti, offrendo uno sguardo privilegiato su artisti e movimenti che hanno rivoluzionato il panorama internazionale, attingendo alla sua vasta esperienza nel settore.

Informazioni per il pubblico

La presentazione è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Per chi desiderasse ricevere ulteriori dettagli sull’iniziativa o riservare una copia del libro, è possibile contattare direttamente la Libreria Carù telefonicamente allo 0331792508 oppure scrivendo una mail all’indirizzo dischi@carudischi.com.