Riccardo Muti a Luino per il Premio Chiara alla Carriera, ultimi posti a disposizione

Luino si prepara a vivere una domenica di grande cultura con l’arrivo del Maestro Riccardo Muti. Il celebre direttore d’orchestra sarà ospite al Teatro Sociale di via XXV Aprile il prossimo 24 maggio, alle ore 17:00, per ricevere il Premio Chiara alla Carriera. Si tratta di un appuntamento storico per la cittadina lacustre, che vedrà uno dei più grandi interpreti della musica mondiale dialogare con Andrea Kerbaker in un incontro condotto da Claudia Donadoni.

Ultimi giorni per le prenotazioni: le regole

Data l’eccezionalità dell’evento, la macchina organizzativa è già a pieno regime per gestire l’afflusso del pubblico. L’ingresso è gratuito, ma l’accesso non è garantito senza prenotazione. In questi ultimi giorni, il sistema di registrazione è stato riservato in via esclusiva a coloro che non sono ancora in possesso di un biglietto. Per assicurare la massima equità, l’organizzazione ha previsto filtri automatici che cancelleranno eventuali richieste multiple da parte di chi detiene già dei posti o tentativi di riservare più di due sedili per singola operazione.

La gestione dei posti e i canali ufficiali

Il Comune e l’organizzazione del premio puntano sulla massima trasparenza e correttezza per permettere al maggior numero possibile di appassionati di assistere alla premiazione. Le prenotazioni già effettuate restano valide, ma viene rivolto un invito specifico a chi dovesse rinunciare per impedimenti dell’ultimo momento. «Invitiamo chi, per sopraggiunti impedimenti, non potesse partecipare – spiegano gli organizzatori – a cancellare i propri posti riservati o a mettersi in contatto con noi». Questo permetterà di rimettere in circolo i biglietti per chi è rimasto in attesa.

Solo tramite Eventbrite

Per evitare confusione o sovrapposizioni, è stato stabilito un unico metodo per assicurarsi la presenza in sala. Non saranno accettate richieste via mail o telefono, poiché il canale unico di prenotazione è inderogabilmente la piattaforma Eventbrite. La scelta di centralizzare le procedure serve a garantire che nessuno resti escluso per problemi tecnici o comunicativi. «Confidiamo nella correttezza di tutti – l’appello della segreteria organizzativa – per garantire a quanti più interessati possibile la partecipazione all’evento».

Un evento storico per il territorio

Il Premio Chiara alla Carriera a Riccardo Muti non è solo un atto formale, ma un riconoscimento al percorso di un artista che ha segnato la storia della musica internazionale. Per Luino e per tutto il territorio del Verbano, la presenza del Maestro rappresenta un’occasione di visibilità e prestigio, confermando il ruolo del Premio Chiara come uno dei presidi culturali più vivaci della provincia. La cittadinanza è dunque invitata a seguire scrupolosamente le indicazioni per non perdere quella che si preannuncia come una delle serate più significative dell’anno.