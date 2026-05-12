Ricerca e innovazione, la Lombardia punta sull’autonomia tecnologica europea
Il sottosegretario Raffaele Cattaneo è intervenuto alla prima edizione di "R2I - Research to Innovate Italy 2026", illustrando i dieci progetti finanziati tramite lo strumento UE STEP
Sanità predittiva basata su intelligenza artificiale e realtà aumentata, ma anche monitoraggio delle grandi infrastrutture attraverso l’analisi dei big data. Sono questi i pilastri di alcuni dei dieci progetti innovativi che la Regione Lombardia ha finanziato sfruttando i fondi della piattaforma STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) dell’Unione Europea, lo strumento nato per sostenere lo sviluppo digitale, la transizione green, il deep-tech e le biotecnologie.
La strategia regionale è stata illustrata dal sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo, intervenuto a Bologna in occasione della giornata inaugurale di “R2I – Research to Innovate Italy 2026”, la nuova manifestazione nazionale sulla ricerca promossa dalla Conferenza delle Regioni.
Diagnosi avanzate e monitoraggio delle infrastrutture
Nel corso del dibattito dedicato al ruolo degli enti locali nei processi di selezione strategica, Cattaneo ha citato due progetti emblematici del pacchetto lombardo:
Il progetto “O-MAI”: sviluppato dall’Ospedale Galeazzi di Milano in collaborazione con altre realtà innovative, punta sull’integrazione di intelligenza artificiale e realtà aumentata per ottimizzare l’efficacia delle diagnosi mediche.
Il progetto “Mirage”: coordinato dalla società Enginium, è focalizzato sulla sicurezza strutturale e prevede l’applicazione di soluzioni tecnologiche di ultima generazione per il monitoraggio continuo delle infrastrutture critiche.
L’appello all’Europa: “Servono politiche più coraggiose”
L’adesione ai programmi STEP risponde a una precisa visione geopolitica e industriale, orientata a ridurre la dipendenza del continente dai mercati extra-UE nei comparti chiave della tecnologia e dell’energia.
“L’Europa non può pensare di competere nello scenario globale continuando a dipendere da altri nei settori strategici – ha dichiarato Cattaneo –. Servono politiche europee più coraggiose, capaci di valorizzare i territori che innovano e una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse per sostenere ricerca, imprese e trasferimento tecnologico”.
Secondo il sottosegretario, l’investimento sulla sovranità tecnologica e sulle filiere green rappresenta una priorità non più rimandabile per garantire la competitività e la sicurezza dei territori nei prossimi anni.
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