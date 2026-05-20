Riflessioni sulla pace: tre studenti del Geymonat di Tradate tra i protagonisti dell’iniziativa di Educational Team
Oltre 70 elaborati presentati venerdì 15 maggio in occasione dell'evento conclusivo dell'iniziativa promossa dalla Cooperativa Sociale di Varese
Cosa significa, oggi, cercare e vivere la pace? Intorno a questo interrogativo si sono sviluppati gli oltre 70 elaborati presentati venerdì 15 maggio alla Sala Montanari di Varese, in occasione dell’evento conclusivo dell’iniziativa promossa da Educational Team Cooperativa Sociale di Varese. Un appuntamento, iniziato alle ore 10, che ha offerto a numerosi giovani del territorio uno spazio importante di espressione e confronto cittadino.
Tra i partecipanti che hanno colto questa opportunità figurano anche tre studenti della classe terza dell’istituto tecnico IISS L. Geymonat: Lorenzo Callini, Eleonora Floreno e Abou Azizi Ayae. I ragazzi hanno scelto di aderire al progetto con entusiasmo e spontaneità, spinti dall’amore per la scrittura e dalla volontà di dare forma ai propri pensieri su un tema così centrale per la società contemporanea.
Gli elaborati proposti dagli studenti del Geymonat hanno affrontato il concetto di pace attraverso sfumature profonde e personali. Lorenzo Callini ha partecipato con il componimento poetico “Rumoroso luogo silente”, un testo lirico ed evocativo che esplora la ricerca della serenità e della felicità interiore muovendosi tra le immagini suggestive del deserto e dell’oasi.
Eleonora Floreno e Abou Azizi hanno invece firmato a quattro mani “Oltre l’undicesimo piano”, un intenso monologo interiore strutturato sul conflitto quotidiano tra ordine e caos, una riflessione a due voci nata dalla convinzione che la vera pace parta innanzitutto dall’accettazione del proprio disordine interiore e dal superamento delle proprie fragilità.
Durante l’incontro in Sala Montanari, ai tre studenti è stato consegnato un riconoscimento per la partecipazione. Un valore aggiunto notevole è arrivato dalla restituzione della giuria: ogni testo è stato infatti accompagnato da un commento attento e personalizzato, strutturato per riconoscere i punti di forza della scrittura dei ragazzi, offrire spunti concreti di miglioramento e rinnovare l’invito a ricandidarsi per il prossimo anno.
Un risultato che mette in luce l’approccio didattico dell’IISS L. Geymonat, impegnato a dimostrare come una solida preparazione tecnica e scientifica non escluda, ma anzi completi, lo sviluppo delle competenze umane, trasversali e letterarie.
L’istituto si conferma così un terreno fertile capace di dare valore a ogni singola inclinazione degli studenti. In questo contesto, l’esperienza degli studenti dimostra come la sensibilità e la capacità di analisi dei giovani sappiano trovare strade concrete per esprimersi, traducendo la passione per le parole in un’importante occasione di crescita personale e di dialogo con il territorio.
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