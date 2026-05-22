Rifugi lombardi, nuovi fondi dalla Regione: finanziate anche due strutture in provincia di Varese

Ci sono anche due rifugi della provincia di Varese tra le strutture finanziate da Regione Lombardia grazie all’incremento da 5,2 milioni di euro destinato al “Bando rifugi 2024”. Le risorse aggiuntive permetteranno di scorrere completamente la graduatoria e finanziare tutte le domande ritenute idonee nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese.

Interventi per sicurezza, accessibilità e sostenibilità

Il bando, promosso dall’assessore regionale a Enti locali e Montagna Massimo Sertori, è rivolto a soggetti pubblici, associazioni e privati gestori o proprietari di rifugi alpinistici ed escursionistici situati in Comuni montani o parzialmente montani e iscritti nell’Elenco regionale dei Rifugi.

Le risorse potranno finanziare lavori di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione, con attenzione a innovazione tecnologica, riqualificazione, sicurezza, accessibilità, efficientamento energetico e mitigazione dei fenomeni naturali.

«Gli interventi finanziati mirano a valorizzare il patrimonio montano, innalzando la qualità dell’accoglienza nelle strutture, assicurando condizioni di fruizione in sicurezza e migliorando accessibilità e sostenibilità ambientale», sottolinea Sertori.

Due contributi per il territorio varesino

Nel Varesotto i contributi riguardano il rifugio “Capanna Giulio de Grandi Adamoli” a Castelveccana del Club Alpino Italiano sezione di Besozzo, che riceverà 88.598 euro, e il rifugio “Dumenza – Alpe Bovis”, (nella foto) del Comune di Dumenza, destinatario di 89.473 euro. Per la provincia di Varese si tratta di due interventi che confermano l’attenzione verso il patrimonio escursionistico e montano del territorio, in particolare nelle aree del Verbano e delle valli a ridosso del confine.

La Capanna Giulio de Grandi Adamoli, legata al Cai di Besozzo, e il rifugio Dumenza – Alpe Bovis potranno così contare su risorse regionali per migliorare le strutture e renderle più funzionali, sicure e accoglienti per escursionisti e frequentatori della montagna.

Con l’incremento dei fondi, Regione Lombardia finanzia complessivamente interventi in sei province: 9 in provincia di Bergamo, 11 in provincia di Brescia, 3 in provincia di Como, 9 in provincia di Lecco, 16 in provincia di Sondrio e 2 in provincia di Varese.