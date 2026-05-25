Riqualificare lo spazio antistante il palazzetto: la IVC del liceo Frattini vince il concorso nazionale del FAI
Il progetto della scuola varesina è stato selezionato tra oltre 600 elaborati presentati da istituti di tutta Italia
C’è anche il liceo artistico “Frattini” di Varese tra i protagonisti del concorso nazionale “Decoro Urbano. Diamo tutti una mano”, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e dedicato ai progetti di rigenerazione urbana realizzati dalle scuole italiane.
La IVC del liceo artistico di Varese si è distinta con îl lavoro “Dallo spazio evento allo spazio vissuto”, progetto di restituzione sociale dell’area antistante al palazzetto dello sport intitolato a Lino Oldrini.
La premiazione si è svolta all’ITT e Liceo Linguistico “A. Gentileschi” di Milano alla presenza della direttrice culturale del FAI Daniela Bruno.
Tra oltre 600 progetti presentati da più di 1500 classi di tutta Italia, sono stati selezionati 12 lavori considerati particolarmente significativi per la capacità di coniugare educazione civica, tutela del patrimonio e cura degli spazi pubblici.
Il risultato ottenuto dalla IVC del liceo varesino rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti sul tema del decoro urbano e della cittadinanza attiva.
Il concorso, promosso dal FAI dal 2000, punta infatti a sensibilizzare i giovani sull’importanza della tutela del paesaggio e dell’ambiente attraverso interventi concreti di valorizzazione del territorio.
«Interessarsi allo spazio pubblico e contribuire insieme a migliorarlo per tutti è un potente strumento di educazione alla convivenza civile – ha sottolineato Daniela Bruno, ricordando come la cura degli spazi comuni rappresenti – uno strumento di pace».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.