Riqualificare lo spazio antistante il palazzetto: la IVC del liceo Frattini vince il concorso nazionale del FAI

C’è anche il liceo artistico “Frattini” di Varese tra i protagonisti del concorso nazionale “Decoro Urbano. Diamo tutti una mano”, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e dedicato ai progetti di rigenerazione urbana realizzati dalle scuole italiane.

La IVC del liceo artistico di Varese si è distinta con îl lavoro “Dallo spazio evento allo spazio vissuto”, progetto di restituzione sociale dell’area antistante al palazzetto dello sport intitolato a Lino Oldrini.

La premiazione si è svolta all’ITT e Liceo Linguistico “A. Gentileschi” di Milano alla presenza della direttrice culturale del FAI Daniela Bruno.

Tra oltre 600 progetti presentati da più di 1500 classi di tutta Italia, sono stati selezionati 12 lavori considerati particolarmente significativi per la capacità di coniugare educazione civica, tutela del patrimonio e cura degli spazi pubblici.

Il risultato ottenuto dalla IVC del liceo varesino rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti sul tema del decoro urbano e della cittadinanza attiva.

Il concorso, promosso dal FAI dal 2000, punta infatti a sensibilizzare i giovani sull’importanza della tutela del paesaggio e dell’ambiente attraverso interventi concreti di valorizzazione del territorio.

«Interessarsi allo spazio pubblico e contribuire insieme a migliorarlo per tutti è un potente strumento di educazione alla convivenza civile – ha sottolineato Daniela Bruno, ricordando come la cura degli spazi comuni rappresenti – uno strumento di pace».