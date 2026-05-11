“Risotto alla mediterranea” da applausi: bronzo nazionale per il giovane cuoco di Gallarate Federico Caimi

Un giovane talento della cucina gallaratese porta il nome del territorio sul podio nazionale di Tuttofood a Milano. Federico Caimi, studente dell’Istituto superiore Giovanni Falcone di Gallarate, si è aggiudicato il terzo posto nella prima edizione del concorso «Pomodoro Show: la Creatività in Cucina», promosso da ANICAV. La competizione, dedicata alla memoria dei giovani imprenditori Costantino Cutolo e Salvatore Rega, ha visto sfidarsi aspiranti chef provenienti da 34 istituti alberghieri di tutta Italia.

Il successo del risotto mediterraneo

La ricetta presentata da Caimi, un Risotto alla mediterranea, è stata selezionata tra le dieci finaliste da una giuria d’eccezione presieduta dallo chef stellato Gennaro Esposito. I piatti in gara dovevano avere come protagonista assoluto il pomodoro nelle sue diverse declinazioni — polpa, pelato e pomodorino — coniugando la tradizione gastronomica italiana con l’innovazione tecnica culinaria. Il podio è stato completato da Desirè La Guzza di Giarre, prima classificata, e Giacomo Veniero di Sorrento al secondo posto.

Formazione stellata come premio

Grazie a questo piazzamento, lo studente di Gallarate ha vinto un’importante opportunità formativa: un’esclusiva giornata di formazione al fianco dello chef Gennaro Esposito presso il ristorante «La Torre del Saracino» di Vico Equense. Oltre al premio individuale, il concorso ha assegnato al «Falcone» dei buoni destinati all’acquisto di materiale didattico, sottolineando il valore della collaborazione tra il mondo della scuola e quello delle imprese.

Un ponte tra scuola e impresa

L’iniziativa, promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di ANICAV — la più grande associazione mondiale di trasformatori di pomodoro — mira a valorizzare il Made in Italy e il talento delle nuove generazioni.

«“Siamo felici dell’ampia partecipazione registrata a questa prima edizione del concorso ‘Pomodoro Show’ con cui abbiamo voluto omaggiare la memoria di due giovani imprenditori, Costantino Cutolo e Salvatore Rega, che hanno dato tanto al nostro settore – dicea Giovanni De Angelis, Direttore Generale di ANICAV – Questa iniziativa rappresenta un ponte tra scuola e impresa, capace di valorizzare il talento dei giovani, stimolandoli a esprimere competenze, passione e creatività a partire da un ingrediente identitario come il pomodoro, vero e proprio simbolo della nostra tradizione gastronomica. Vedere ragazzi provenienti da tutta Italia confrontarsi con entusiasmo e professionalità ci conferma quanto sia fondamentale investire nella formazione e nella crescita delle nuove generazioni».