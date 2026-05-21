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Gallarate/Malpensa

Rissa a Gallarate: 15 le persone coinvolte, interviene la polizia a fermare i disordini

I disordini in via Aleardi attorno alle 20:15. Quattro le persone a cui i soccorsi hanno prestato aiuto, mentre la pattuglia del comando di Gallarate ha fermato un uomo

Polizia di Stato Gallarate

Serata agitata per le vie di Gallarate questa sera, giovedì 21 maggio, dove è dovuta intervenute la polizia di stato per sedare una rissa che avrebbe visto coinvolte, secondo le prime ricostruzioni, almeno 15 persone, attorno alle 20:15 in via Aleardi. (foto d’archivio)

Sul posto per placare i disordini è intervenuta la polizia con due volanti del commissariato di Gallarate Gli agenti hanno fermato un uomo di nazionalità straniera ma l’attività delle pattuglie è tuttora in corso per chiarire i motivi delle tensioni.

Sul posto sono state inviate, inizialmente in codice rosso, anche due ambulanze, mezzi della Croce Rossa di Busto Arsizio e della Croce Rossa di Gallarate, anche se poi fortunatamente il personale sanitario ha assistito i feriti sul posto in codice giallo e in codice verde. Tra le persone a cui i soccorsi hanno prestato aiuto ci sono due uomini, rispettivamente di 29 e 44 anni, una donna di 52 anni e un altro uomo di 62 anni.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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