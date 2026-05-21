Rissa a Gallarate: 15 le persone coinvolte, interviene la polizia a fermare i disordini
I disordini in via Aleardi attorno alle 20:15. Quattro le persone a cui i soccorsi hanno prestato aiuto, mentre la pattuglia del comando di Gallarate ha fermato un uomo
Serata agitata per le vie di Gallarate questa sera, giovedì 21 maggio, dove è dovuta intervenute la polizia di stato per sedare una rissa che avrebbe visto coinvolte, secondo le prime ricostruzioni, almeno 15 persone, attorno alle 20:15 in via Aleardi. (foto d’archivio)
Sul posto per placare i disordini è intervenuta la polizia con due volanti del commissariato di Gallarate Gli agenti hanno fermato un uomo di nazionalità straniera ma l’attività delle pattuglie è tuttora in corso per chiarire i motivi delle tensioni.
Sul posto sono state inviate, inizialmente in codice rosso, anche due ambulanze, mezzi della Croce Rossa di Busto Arsizio e della Croce Rossa di Gallarate, anche se poi fortunatamente il personale sanitario ha assistito i feriti sul posto in codice giallo e in codice verde. Tra le persone a cui i soccorsi hanno prestato aiuto ci sono due uomini, rispettivamente di 29 e 44 anni, una donna di 52 anni e un altro uomo di 62 anni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.