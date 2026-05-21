Rissa a Gallarate: 15 le persone coinvolte, interviene la polizia a fermare i disordini

Serata agitata per le vie di Gallarate questa sera, giovedì 21 maggio, dove è dovuta intervenute la polizia di stato per sedare una rissa che avrebbe visto coinvolte, secondo le prime ricostruzioni, almeno 15 persone, attorno alle 20:15 in via Aleardi. (foto d’archivio)

Sul posto per placare i disordini è intervenuta la polizia con due volanti del commissariato di Gallarate Gli agenti hanno fermato un uomo di nazionalità straniera ma l’attività delle pattuglie è tuttora in corso per chiarire i motivi delle tensioni.

Sul posto sono state inviate, inizialmente in codice rosso, anche due ambulanze, mezzi della Croce Rossa di Busto Arsizio e della Croce Rossa di Gallarate, anche se poi fortunatamente il personale sanitario ha assistito i feriti sul posto in codice giallo e in codice verde. Tra le persone a cui i soccorsi hanno prestato aiuto ci sono due uomini, rispettivamente di 29 e 44 anni, una donna di 52 anni e un altro uomo di 62 anni.