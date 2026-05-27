Rissa martedì sera in stazione a Milano Certosa: giovane muore dopo essere stato accoltellato

Momenti di paura nella tarda serata di martedì alla stazione ferroviaria di Milano Certosa, dove una violenta lite tra un gruppo di giovani è degenerata fino al ferimento di un ragazzo di 22 anni, colpito a morte con un’arma da taglio

L’episodio è avvenuto poco prima delle 22.30 nello scalo ferroviario di via Antonio Mambretti, nella zona nord del capoluogo lombardo. Secondo le prime ricostruzioni, a fronteggiarsi sarebbero stati almeno una decina di ragazzi, coinvolti in una rissa esplosa direttamente nell’area dei binari.

Durante il parapiglia sarebbe comparso un coltello. Il ventiduenne italiano è stato raggiunto da un fendente ed è crollato a terra perdendo conoscenza.

Quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Ferroviaria e i soccorritori del 118, gran parte dei presenti si era già allontanata. Alcuni dei giovani coinvolti, secondo quanto emerso, sarebbero riusciti a fuggire salendo su un treno in partenza dalla stazione.

Il ferito è stato trovato riverso a terra sul binario 6, in una pozza di sangue e privo di sensi. Immediato l’intervento del personale sanitario inviato dalla centrale operativa regionale: sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa, un mezzo di soccorso avanzato e altre unità di supporto.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato poco dopo le 23.30. Le sue condizioni definite gravissime dai sanitari sono repentinamente peggiorate: è morto nella notte.

Nell’episodio sarebbe rimasta coinvolta anche una seconda persona, un ragazzo di 20 anni, le cui condizioni non risultano però preoccupanti.

Gli agenti della Polfer hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili del ferimento. Determinanti potrebbero essere le immagini delle telecamere presenti nell’area ferroviaria e le testimonianze raccolte nelle ore successive all’aggressione.