Rissa tra studenti a Domodossola fuori da una scuola: sei minorenni denunciati dai Carabinieri
Secondo quanto emerso, alla base dell’episodio vi sarebbero dissidi personali pregressi tra coetanei. Le indagini supportate dall’analisi di alcuni video circolati sui social network
Sei giovani sono stati deferiti alla Procura per i Minorenni dai Carabinieri della Stazione di Domodossola al termine di un’indagine avviata dopo una violenta lite avvenuta lo scorso 21 gennaio all’esterno di un istituto scolastico dell’Ossola.
L’episodio, segnalato formalmente dal dirigente scolastico, aveva visto coinvolti diversi studenti in uno scontro degenerato in una rissa. Fondamentale, secondo quanto riferito dall’Arma, la tempestiva comunicazione da parte della scuola, che ha consentito ai militari di avviare immediatamente gli accertamenti.
Le indagini, supportate anche dall’analisi di alcuni video circolati sui social network, hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di identificare i presunti responsabili.
Secondo quanto emerso, alla base dell’episodio vi sarebbero dissidi personali pregressi tra coetanei. Quattro minorenni, studenti dell’istituto e di età compresa tra i 14 e i 15 anni, sono stati denunciati per il reato di rissa ai sensi dell’articolo 588 del codice penale, in quanto ritenuti partecipanti attivi allo scontro.
Altri due studenti dello stesso istituto sono invece stati deferiti per istigazione a delinquere, articolo 414 del codice penale. Gli investigatori avrebbero infatti raccolto elementi che indicherebbero un loro ruolo nell’incitare e alimentare la condotta violenta dei coetanei durante l’episodio.
L’Arma dei Carabinieri ha sottolineato il costante impegno sul fronte della prevenzione e della diffusione della cultura della legalità tra i giovani, attraverso incontri periodici organizzati negli istituti scolastici del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.