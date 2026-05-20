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Rissa tra studenti a Domodossola fuori da una scuola: sei minorenni denunciati dai Carabinieri

Secondo quanto emerso, alla base dell’episodio vi sarebbero dissidi personali pregressi tra coetanei. Le indagini supportate dall’analisi di alcuni video circolati sui social network

Carabinieri legnano

Sei giovani sono stati deferiti alla Procura per i Minorenni dai Carabinieri della Stazione di Domodossola al termine di un’indagine avviata dopo una violenta lite avvenuta lo scorso 21 gennaio all’esterno di un istituto scolastico dell’Ossola.

L’episodio, segnalato formalmente dal dirigente scolastico, aveva visto coinvolti diversi studenti in uno scontro degenerato in una rissa. Fondamentale, secondo quanto riferito dall’Arma, la tempestiva comunicazione da parte della scuola, che ha consentito ai militari di avviare immediatamente gli accertamenti.

Le indagini, supportate anche dall’analisi di alcuni video circolati sui social network, hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di identificare i presunti responsabili.

Secondo quanto emerso, alla base dell’episodio vi sarebbero dissidi personali pregressi tra coetanei. Quattro minorenni, studenti dell’istituto e di età compresa tra i 14 e i 15 anni, sono stati denunciati per il reato di rissa ai sensi dell’articolo 588 del codice penale, in quanto ritenuti partecipanti attivi allo scontro.

Altri due studenti dello stesso istituto sono invece stati deferiti per istigazione a delinquere, articolo 414 del codice penale. Gli investigatori avrebbero infatti raccolto elementi che indicherebbero un loro ruolo nell’incitare e alimentare la condotta violenta dei coetanei durante l’episodio.

L’Arma dei Carabinieri ha sottolineato il costante impegno sul fronte della prevenzione e della diffusione della cultura della legalità tra i giovani, attraverso incontri periodici organizzati negli istituti scolastici del territorio.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026
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