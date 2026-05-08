Rivoluzione Verde a Olgiate Olona: al via il revamping del depuratore per tutelare l’Olona

Nelle scorse settimane sono ufficialmente partiti i lavori per il completo revamping del depuratore di Olgiate Olona, un intervento gestito da Alfa S.r.l. volto a migliorare sensibilmente la qualità delle acque restituite all’ambiente.

Questa operazione si pone l’obiettivo strategico di superare una pesante infrazione comunitaria che grava sulla provincia di Varese, tutelando al contempo il fiume Olona, risorsa naturale preziosa per l’intero territorio.

L’impegno per superare l’infrazione comunitaria

L’ammodernamento della struttura di Olgiate Olona rientra in un piano più ampio che Alfa ha già avviato, e in molti casi concluso, presso altri impianti della zona. L’urgenza dei lavori è dettata dalla necessità di risolvere le criticità normative europee che pesano pesantemente sul territorio, garantendo che il sistema di depurazione rispetti standard ambientali più rigorosi e moderni.

Un cuore tecnologico per standard più elevati

Il progetto prevede l’adeguamento dell’impianto in ogni sua fase, a partire dall’ingresso dove sarà installata una nuova sezione di grigliatura grossolana dei reflui e potenziata la dissabbiatura. Il fulcro dell’intervento riguarda il comparto biologico, dove verrà sostituito integralmente il sistema di insufflazione dell’aria con nuove apparecchiature per l’areazione intermittente. Tali innovazioni permetteranno non solo di elevare la qualità del trattamento depurativo, ma anche di ottimizzare i consumi energetici. Infine, l’acqua in uscita sarà sottoposta a trattamenti terziari avanzati tramite nuovi sistemi di filtrazione con dischi a tela e disinfezione a raggi UV.

Quarant’anni di servizio per il territorio

Costruito negli anni Ottanta, il depuratore ha già subito evoluzioni significative nel tempo, tra cui la copertura di quasi tutte le sezioni di trattamento e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia pulita. Attualmente l’infrastruttura serve una popolazione di oltre 90.000 abitanti equivalenti, gestendo gli scarichi fognari dei comuni di Olgiate Olona, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore e Solbiate Olona. La portata media trattata ogni giorno si attesta sui 16.000 metri cubi.

Una rete a salvaguardia dell’Olona

L’impianto di Olgiate Olona non opera in isolamento, ma è parte integrante di una rete di depuratori che comprende le strutture di Varese-Pravaccio, Gornate Olona, Cairate, Viggiù e Cantello. Questo sistema coordinato ha il compito fondamentale di proteggere l’Olona, un fiume che in passato è stato classificato tra i più inquinati d’Europa e che oggi, grazie a questi investimenti, viene tutelato come una delle risorse naturali più importanti della provincia.