RMFonline, il nuovo numero tra politica globale, memoria e futuro dei giovani

Il nuovo numero di RMFonline, consultabile su www.rmfonline.it, attraversa politica internazionale, memoria storica, società e cultura con uno sguardo attento all’attualità e al territorio varesino. Dal ritorno della paura economica nelle famiglie italiane alle riflessioni sulla crisi delle democrazie occidentali, passando per i giovani, la spiritualità, la sanità e le trasformazioni sociali, il settimanale propone una raccolta di interventi che alternano analisi, testimonianze personali e approfondimenti culturali.

Ad aprire il numero è l’editoriale di Massimo Lodi, che affronta il clima di inquietudine internazionale segnato dalle tensioni legate agli Stati Uniti di Donald Trump e dalle ricadute economiche sulle famiglie italiane. Una riflessione che invita a recuperare un senso di “Nazione” capace di superare divisioni e particolarismi.

Ampio spazio è dedicato agli scenari internazionali. Franco Ferraro racconta il rapporto conflittuale tra Donald Trump e la nipote Mary L. Trump, autrice di un libro durissimo sul presidente americano, mentre Roberto Cecchi mette a confronto Carlo III e Trump come simboli opposti di leadership e di esercizio del potere.

La politica italiana e locale trova invece voce nei contributi di Giuseppe Adamoli, che ricorda il suo incontro con Aldo Moro e l’eredità morale dello statista democristiano, e di Sandro Frigerio, che analizza le prime manovre in vista delle prossime elezioni amministrative a Varese.

Tra i temi sociali spicca l’intervento dell’assessore Roberto Molinari sul progetto “DesTEENazione”, nuovo spazio dedicato agli adolescenti varesini, nato per prevenire il disagio giovanile attraverso educazione, ascolto e sostegno alle famiglie. Sul fronte sanitario, Mario Carletti richiama l’attenzione sulla recrudescenza della pertosse negli adulti, fenomeno spesso sottovalutato.

Non manca lo sguardo culturale e storico: Sergio Redaelli ricostruisce il legame tra Varese e il Risorgimento attraverso l’archivio di Agostino Bertani, mentre Renata Ballerio ripercorre la figura di San Vittore, patrono della città, sottolineandone il valore identitario e civile. Dino Azzalin recensisce invece il libro “Numeri e persone” di Luciano Zatta, dedicato alla memoria sociale dei paesi del Varesotto.

Ampio anche lo spazio dedicato alle riflessioni civili e spirituali. Don Erminio Villa propone una meditazione sui piccoli gesti quotidiani come espressione concreta dell’amore, mentre Margherita Giromini si interroga sul significato odierno delle parole “Mai più” davanti ai conflitti contemporanei.

Completano il numero gli approfondimenti su Malpensa e il futuro del trasporto aereo firmati da Marco Zacchera, il racconto geopolitico di Mauro della Porta Raffo attraverso la metafora degli scacchi, le riflessioni ambientali di Arturo Bortoluzzi sul Piano nazionale di ripristino della natura e l’analisi sportiva di Claudio Piovanelli sul Giro d’Italia che vede Jonas Vingegaard grande favorito.