Varese News

Archivio

RoboCup Junior, la squadra AURAT del Facchinetti di Castellanza vola in Corea ai mondiali

AURAT ha conquistato un prestigioso quinto posto alla Rescue Maze von il robot Ettore, risultato che vale l’accesso ai mondiali in Corea

Generico 04 May 2026

La squadra di robotica AURAT dell’ISIS Facchinetti ha affrontato la competizione Rescue Maze della RoboCup Junior a Catania. Il robot Ettore ha dovuto fare i conti con alcuni guasti tecnici, mettendo alla prova gli studenti Marco Moretti, Loris Berra, Sandra D’Arrigo e Simone Cappone.

«Determinante – spiega il professore Loris Pagani – che ha curato il coordinamento del progetto -. il lavoro svolto sul campo da Joshua Bonacina, che ha seguito la squadra in ogni fase della competizione, diventando un punto di riferimento costante nei momenti più delicati, mentre il professor Damiano Di Paola ha garantito supporto durante tutto il percorso.
Grazie al lavoro di squadra, alla determinazione e alla capacità di reagire alle difficoltà, AURAT ha conquistato un prestigioso quinto posto, risultato che vale l’accesso ai mondiali in Corea». 

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Maggio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.