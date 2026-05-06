RoboCup Junior, la squadra AURAT del Facchinetti di Castellanza vola in Corea ai mondiali

La squadra di robotica AURAT dell’ISIS Facchinetti ha affrontato la competizione Rescue Maze della RoboCup Junior a Catania. Il robot Ettore ha dovuto fare i conti con alcuni guasti tecnici, mettendo alla prova gli studenti Marco Moretti, Loris Berra, Sandra D’Arrigo e Simone Cappone.

«Determinante – spiega il professore Loris Pagani – che ha curato il coordinamento del progetto -. il lavoro svolto sul campo da Joshua Bonacina, che ha seguito la squadra in ogni fase della competizione, diventando un punto di riferimento costante nei momenti più delicati, mentre il professor Damiano Di Paola ha garantito supporto durante tutto il percorso.

Grazie al lavoro di squadra, alla determinazione e alla capacità di reagire alle difficoltà, AURAT ha conquistato un prestigioso quinto posto, risultato che vale l’accesso ai mondiali in Corea».