“Rompiamo il silenzio”: il Comitato per la Palestina scende di nuovo in piazza
Sabato pomeriggio torna il ritrovo di Rompiamo il silenzio per manifestare contro l'oppressione e valorizzare la risposta dei giovani
Ancora una volta il Comitato varesino per la Palestina scende in piazza, per la quarantaseiesima volta consecutiva, per la mobilitazione «Rompiamo il silenzio».
Sabato 30 maggio a Varese, in piazza del Garibaldino, a partire dalle 16:30 si terrà infatti l’iniziativa vuole mantenere l’attenzione sulla tragedia palestinese e denunciare l’oppressione e l’ingiustizia.
Questo il testo allegato dal Comitato, che ricorda un episodio avvenuta la scorsa settimana:
«Sabato scorso, fermi in piazza Garibaldino, abbiamo avuto una imprevista ma significativa occasione di incontro con il corteo impegnato nella Marcia per la legalità e contro le mafie. La spontanea sosta dei giovani e giovanissimi di quel corteo ha permesso loro di salutare i nostri manifestanti ed unirsi a noi nel momento in cui ci accingevamo a simulare l’ennesima aggressione israeliana alla Flotilla. Il reciproco riconoscimento della forza e giustizia delle ragioni che motivavano le due manifestazioni ha assunto accenti di fusionale solidarietà, che hanno fatto crollare le barriere di una apparente divisione, sfociando in un commovente ed unico coro. La ripetuta comune invocazione “Palestina libera!” si è infine sciolta in un reciproco e lungo applauso.
L’auspicio e il desiderio è di ritrovare in tutti noi la stessa energia per rinnovare la consapevolezza e il gratificante senso di appartenenza alla stessa e unica famiglia umana».
«Perché chi protesta contro la mafia e per la legalità immediatamente si trova in sintonia con chi lotta per il diritto internazionale e la liberazione dei palestinesi, e viceversa? – prosegue il comitato – Perché la violenza coloniale che divora tutto questo povero mondo si riverbera nella mentalità predatoria e vorace delle mafie nel nostro martoriato paese. Non possiamo dimenticare che ogni cosiddetta “crisi” sia né locale che nel globale costituisce una perfetta copertura per l’agire indisturbato di grandi e piccoli interessi, loschi e contrari al bene comune, alla democrazia e alla libera e pacifica convivenza civile. Il medesimo paradigma di prevaricazione tra stati (che il sionismo incarna con bestiale e compiaciuto sadismo) favorisce la negazione dei diritti nel cuore delle sedicenti libere e democratiche società occidentali. Si tratta di un modello di autoreferenziale e violenta immoralità attraverso cui l’imperialismo capitalista genera e al contempo divora se stesso. Per riuscirci deve spingere il pedale sulla discriminazione, sulla negazione della libertà, sulla propaganda e sulla repressione del dissenso.
Così finiamo per trovarci tutti arruolati in un esercito di consumatori compulsivi, sottomessi alle logiche delle “mode” e acriticamente obbedienti: se abdichiamo ai nostri diritti finiamo senza volere per sottrarli a tutti gli altri. Mentre siamo distratti dal fumo negli occhi del “successo” perdiamo la nostra libertà di pensiero critico e dimentichiamo l’ istinto naturale alla solidarietà, polverizzando il potere della massa nella impotente solitudine di mille particelle disaggregate».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.