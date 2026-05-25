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Rosa Camuna 2026, premiati anche i varesini: Meneghin, Morandini, Candiani e Spartà tra le eccellenze della Lombardia

Venerdì 29 maggio la Festa della Lombardia con la cerimonia dei Premi Rosa Camuna: tra i riconoscimenti anche diversi nomi legati al territorio varesino, da Dino Meneghin ai Carabinieri di Monteviasco

Dino Meneghin

Torna venerdì 29 maggio la Festa della Lombardia, con la cerimonia di conferimento dei Premi Rosa Camuna, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione. I premi saranno consegnati dal presidente Attilio Fontana e dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani in piazza Città di Lombardia a Milano, dove dalle 9 alle 16 sono previsti anche stand e iniziative aperte al pubblico.

Quest’anno il territorio varesino è ben rappresentato tra i premiati. Dino Meneghin, leggenda del basket italiano e varesino d’adozione, riceve il Premio “Energia in Movimento” per Impegno e Passione Sportiva: un riconoscimento che chiude idealmente il cerchio con la città che lo ha visto protagonista di una carriera irripetibile con la Pallacanestro Varese. Una menzione speciale va poi ai Carabinieri di Monteviasco, il piccolo borgo dell’alta Val Veddasca raggiungibile solo a piedi, simbolo di un presidio dello Stato caparbio e silenzioso in un territorio difficile.

Tra le menzioni del presidente figurano anche Marcello Morandini, artista e designer varesino di fama internazionale, e due nomi noti della vita politica e civile locale: Carlo Candiani e Gianni Spartà.

Quest’anno le candidature pervenute al Consiglio regionale sono state 220. Tra i premiati di rilievo nazionale spiccano il farmacologo Silvio Garattini, la prima ballerina della Scala Nicoletta Manni e il conduttore televisivo Gerry Scotti, insignito del Premio “Visioni Contemporanee” per lo Spettacolo.

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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