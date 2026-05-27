Rosa Camuna a Dino Meneghin. “Ha reso grande la Lombardia nel mondo”

Regione Lombardia conferirà venerdì 29 maggio, in occasione della Festa della Lombardia, la Rosa Camuna a Dino Meneghin, su proposta dell’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso (Fdi) e del consigliere regionale Samuele Astuti (Pd).

Figura iconica della pallacanestro mondiale, Meneghin ha legato il proprio nome ai successi della Pallacanestro Varese e dell’Olimpia Milano, contribuendo a portare la Lombardia ai vertici del basket europeo e internazionale. Primo giocatore italiano inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, è considerato uno dei più grandi sportivi italiani di sempre.

Nel corso della sua carriera ha conquistato 12 scudetti, 7 Coppe dei Campioni e numerosi trofei internazionali, diventando uno dei volti più riconoscibili della pallacanestro europea. La sua storia resta profondamente legata alla tradizione cestistica lombarda, tra Varese e Milano, città che hanno scritto pagine decisive nella storia del basket mondiale.

«Dino Meneghin rappresenta una parte fondamentale della storia sportiva lombarda e italiana» afferma l’assessora Caruso. «Non è stato soltanto un campione straordinario, capace di vincere tutto. È stato il simbolo di una Lombardia che, attraverso sacrificio, disciplina, carattere e spirito di squadra, ha saputo affermarsi nel mondo, diventando un modello riconosciuto a livello internazionale. La sua carriera appartiene alla memoria collettiva di questa regione e continua ancora oggi a essere un esempio autentico per intere generazioni di giovani, dentro e fuori dal campo. Con la sua storia sportiva ha contribuito a rendere grande il nome della Lombardia nel panorama internazionale».

«Assegnare il premio tematico ‘Energia in Movimento’ a Dino Meneghin – ha sottolineato Astuti – significa rendere omaggio a una figura di grandissimo valore sportivo, che ha sempre mantenuto un legame profondo con la Lombardia e con due realtà simbolo del basket come Varese e Milano. Meneghin non è stato soltanto un campione straordinario: attraverso il suo impegno dentro e fuori dal campo ha contribuito a trasmettere a generazioni di ragazzi il valore del lavoro, della disciplina e dello spirito di squadra. Questo riconoscimento premia non solo i suoi successi sportivi, ma anche l’esempio umano che continua a rappresentare per tutto il movimento cestistico lombardo”.

Il conferimento riconosce non soltanto gli straordinari risultati ottenuti da Meneghin, ma anche il contributo offerto alla promozione dei valori del fair play, della crescita giovanile e dell’identità sportiva lombarda. Anche dopo la conclusione della carriera agonistica, Meneghin ha continuato a mettere la propria esperienza al servizio dello sport attraverso incarichi dirigenziali e attività dedicate alla formazione delle nuove generazioni.

La Rosa Camuna è la più alta onorificenza assegnata da Regione Lombardia a cittadini, associazioni, enti e realtà che hanno contribuito, con il proprio talento e il proprio impegno, a valorizzare il nome della Lombardia in Italia e nel mondo.