Rosario Rasizza: “Openjobmetis sarà ancora a fianco di Pallacanestro Varese”

Il primo sorriso dopo la mancata qualificazione ai playoff della Pallacanestro Varese arriva da una delle persone da molti anni più vicine alla società biancorossa, Rosario Rasizza. L’amministratore delegato di Openjobmetis spa ha infatti dichiarato apertamente di voler mantenere il sostegno al club anche per la prossima stagione, proseguendo così a ricoprire ancora una volta il ruolo da main sponsor.

Intervistato da Antonio Franzi nel programma “Tutta Varese ne parla” (in alto la registrazione), in onda lunedì mattina su Radio Missione Francescana e rilanciata in diretta su Radio Materia, Rasizza ha spiegato: «Non abbiamo certamente intenzione di smettere con il nostro impegno verso la Pallacanestro Varese, anche se non abbiamo raggiunto il traguardo dei play-off. Sicuramente saremo ancora qui nel 2027: noi restiamo a disposizione del presidente Bulgheroni e di Luis Scola, sempre al loro fianco se lo vorranno».

L’imprenditore ha ricevuto, pochi giorni or sono, il premio Lumen Claro assegnato dal Lions Club e nella chiacchierata con Franzi ha ribadito quale sia il motivo che lo spinge a stare vicino al basket cittadino: «La mia scelta rappresenta una restituzione alla città, è un senso di passione, di impegno verso una città che ha accolto i miei genitori arrivati anni fa dalla lontana Sicilia. Li ha accolti e ha consentito loro di vivere, di lavorare, di stare bene. Mi sembrava giusto dare seguito a quella famosa Ignis, in cui papà e mamma lavoravano, che è stata l’artefice di questa bellissima avventura della pallacanestro varesina».

L’azienda con sede a Gallarate, con il campionato appena concluso, è a quota 12 stagioni consecutive sulle maglie biancorosse e insegue il record assoluto di 19 fatto segnare proprio dalla celeberrima Ignis di Giovanni Borghi. Va però anche ricordato che all’inizio degli anni Zero, la Metis (non ancora fusa con la Openjob di Rasizza) fu sponsor per tre stagioni sportive. Il rapporto tra società sportiva e azienda è proseguito anche dopo l’acquisizione di Openjobmetis da parte di Crit, colosso francese del lavoro somministrato: sulle maglie biancorosse, sotto al marchio “locale” da questa stagione è comparso anche quello della capofila transalpina.

DAL PARQUET – Nel box sottostante la 29a puntata del podcast “Dal Parquet” dedicata alla partita tra Virtus Bologna e Openjobmetis Varese, ultima di campionato.