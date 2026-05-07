Rovera va a caccia di punti pesanti per il mondiale WEC: “Spa è la mia pista preferita”

L’esordio casalingo, a Imola, ha portato in dote un buon sesto posto, a testimonianza di una vettura che – all’esordio a questi livelli – appare già rodata nel modo giusto e di una squadra che ha talento e velocità per sgomitare nelle parti alte della classifica del Mondiale WEC. Un team che ora è atteso da conferme importanti su un circuito che – a differenza di quello romagnolo, sembra favorevole al Cavallino Rampante.

Con queste premesse Alessio Rovera, insieme ai compagni di abitacolo François Heriau e Simon Mann, si appresta a disputare la “6 Ore di Spa”, tappa belga del WEC e seconda corsa stagionale nel mondiale endurance, per via dello slittamento in autunno della 1812 Km del Qatar.

Sulle Ardenne Rovera ha ottenuto alcuni dei maggiori successi in carriera: il ferrarista di Varese ha vinto ben quattro volte in ambito WEC (2021, ’23 e ’25 con la GT, 2022 con la LMP2), oltre a una nelle ELMS. Un palmares importante su uno dei tracciati universalmente riconosciuti tra i più belli, affascinanti e impegnativi del motorsport internazionale. «La mia pista preferita – spiega senza giri di parole Alessio – Ripartire da Spa è ultra-motivante e sarebbe bello replicare la vittoria e aggiornare la sequenza di primi posti».

Rispetto a Imola, dicevamo, la rinnovata Ferrari 296 LMGT3 Evo gestita da AF Corse ha un feeling migliore: «A Spa in genere la macchina si adatta bene alle caratteristiche del tracciato – conferma Rovera – e visti i precedenti storici dobbiamo cercare di approfittarne per fare un balzo in avanti in classifica. Nel primo Round abbiamo fatto un piccolo passo avanti senza neppure aver tanta fortuna a livello di strategia; qui ritroviamo avversari determinati e molto competitivi».

La classifica dopo Imola vede davanti a tutti la BMW #69 del Team WRT (Harper, Thompson, McIntosh) seguita dalla Chevrolet #33 di TF Sport (Edgar, Catsburg, McDonald) e dai due equipaggi Porsche del team Manthey. La Ferrari di Rovera è la migliore tra le due schierate da AF Corse e dalla Casa di Maranello che punta su Spa anche per preparare al meglio la 24 Ore di Le Mans, la corsa che assegna il maggior numero di punti in chiave iridata.

QUI HYPERCAR – A proposito di Ferrari, le aspettative della GT vanno di pari passo con quelle nella classe regina, la Hypercar. Imola ha visto imporsi la nuova Toyota (prima la #8 di Buemi, Hirakawa e Hartley, terza la #7) con le Ferrari comunque buone protagoniste (seconda la #51 di Calado, Giovinazzi, Pier Guidi, i campioni del mondo in carica; sesta la #50 di Fuoco, Molina e Nielsen). È chiaro però che Maranello intenda tornare subito davanti a tutti, anche viste le buone prove offerte da Alpine e BMW (che schiera tra gli altri anche Raffaele Marciello, pilota legato al Varesotto).

LA GARA – A Spa-Francorchamps saranno in pista 35 vetture, 18 delle quali di classe LMGT3: si comincia al giovedì con le prove libere mentre venerdì sono in programma la terza e ultima sessione di libere e le qualifiche dalle 14.30. La gara è in programma sabato 9 con semaforo verde alle 14 e bandiera a scacchi alle ore 20.