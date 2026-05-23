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Rsa lombarde, Astuti (Pd): “Il sistema non regge più, serve una svolta dalla Regione”

In commissione regionale le associazioni delle case di riposo hanno denunciato carenza di posti letto contrattualizzati, costi in aumento e difficoltà nella gestione delle strutture. “Il tempo stringe”, avverte il consigliere regionale dem

samuele astuti

Le RSA lombarde tornano a chiedere un intervento della Regione per affrontare le difficoltà che stanno mettendo sotto pressione il settore. Il tema è emerso ieri, venerdì 22 maggio, durante la commissione regionale Sostenibilità sociale, dove sono state ascoltate le associazioni che rappresentano gli enti gestori delle case di riposo – UNEBA, ARIS e ANASTE – che hanno evidenziato criticità legate alla carenza di posti letto contrattualizzati, ai costi di gestione sempre più elevati e alla necessità di maggiori sostegni economici.

“Non c’è niente di nuovo nelle criticità evidenziate dalla RSA – afferma il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti – così come  non c’è niente di nuovo da parte della maggioranza di centrodestra in Regione Lombardia che, nonostante da inizio legislatura sia stata  aggiornata dagli enti sulle difficoltà di gestione e sul rischio di collasso di molte realtà, a fronte di costi crescenti e carenza di personale, non ha ancora messo in atto la svolta necessaria per provare a garantire la tenuta della rete di RSA lombarde”.

“Il tempo stringe – prosegue Astuti – e non possiamo pensare che gli enti ce la facciano senza le necessarie riforme e i sostegni concreti della Regione. Anche ieri, durante le audizioni, è tornato il tema, già oggetto di diverse   nostre proposte, della distinzione tra privato profit e no profit, che è sempre più necessaria per distinguere realtà che operano con fini diversi e la conseguente messa a punto di criteri di riconoscimento e premialità nelle future contrattualizzazioni e negli affidamenti a favore del privato non for profit”.

“È necessario inoltre – conclude Astuti- rimettere al centro il tema della programmazione e nel prossimo triennio stanziare adeguate risorse per nuove contrattualizzazioni, per contenere le rette degli ospiti e per incentivare il personale. Infine, è necessario ripristinare i FRISL per proseguire le opere di adeguamento strutturale delle RSA lombarde”.

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Pubblicato il 23 Maggio 2026
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