Rubano l’abito da sposa a una coppia americana arrivata in Italia per sposarsi: la Polizia lo recupera in tempo

Dal furto al lieto fine nel giro di poche ore. La Polizia di Stato di Como ha recuperato l’abito da sposa di una turista americana vittima di un furto, permettendo così a una coppia arrivata dal New Jersey di celebrare regolarmente il matrimonio previsto per oggi.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, quando una volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Como è intervenuta in via Ferrari dopo la segnalazione di alcune valigie abbandonate.

Il furto ai danni di una coppia americana

Contemporaneamente alla richiesta di intervento, al numero di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di due turisti statunitensi che denunciavano il furto subito sulla propria auto. La coppia, proveniente dal New Jersey e arrivata in Italia per sposarsi, ha raccontato agli agenti che tra gli oggetti rubati c’era anche l’abito da sposa.

Ritrovato il vestito da sposa

Mentre gli operatori raccoglievano la denuncia, la Sala operativa della Questura ha ricevuto una nuova segnalazione relativa alla presenza di altre valigie abbandonate.

Tra i bagagli recuperati dagli agenti c’era anche il vestito della futura sposa, che potrà così celebrare le nozze indossando l’abito scelto per il matrimonio. La vicenda si è conclusa positivamente grazie al rapido intervento della Polizia di Stato e alla collaborazione dei cittadini che hanno segnalato i bagagli abbandonati.