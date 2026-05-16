Rubano l’abito da sposa a una coppia americana arrivata in Italia per sposarsi: la Polizia lo recupera in tempo
Due turisti arrivati dal New Jersey per sposarsi avevano subito il furto dei bagagli e del vestito da sposa dalla loro auto
Dal furto al lieto fine nel giro di poche ore. La Polizia di Stato di Como ha recuperato l’abito da sposa di una turista americana vittima di un furto, permettendo così a una coppia arrivata dal New Jersey di celebrare regolarmente il matrimonio previsto per oggi.
L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, quando una volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Como è intervenuta in via Ferrari dopo la segnalazione di alcune valigie abbandonate.
Il furto ai danni di una coppia americana
Contemporaneamente alla richiesta di intervento, al numero di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di due turisti statunitensi che denunciavano il furto subito sulla propria auto. La coppia, proveniente dal New Jersey e arrivata in Italia per sposarsi, ha raccontato agli agenti che tra gli oggetti rubati c’era anche l’abito da sposa.
Ritrovato il vestito da sposa
Mentre gli operatori raccoglievano la denuncia, la Sala operativa della Questura ha ricevuto una nuova segnalazione relativa alla presenza di altre valigie abbandonate.
Tra i bagagli recuperati dagli agenti c’era anche il vestito della futura sposa, che potrà così celebrare le nozze indossando l’abito scelto per il matrimonio. La vicenda si è conclusa positivamente grazie al rapido intervento della Polizia di Stato e alla collaborazione dei cittadini che hanno segnalato i bagagli abbandonati.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.