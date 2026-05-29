Ruggero Marrani protagonista alla Sala Veratti di Varese

La Sala Veratti di Varese si prepara ad accogliere l’universo creativo di Ruggero Marrani, artista che da oltre cinquant’anni esplora i confini tra pittura, scultura e sperimentazione. Dal 7 al 28 giugno 2026, l’esposizione personale intitolata «Materia in movimento. Scultura e pittura tra astrazione e visione futurante», curata da Debora Ferrari, offrirà ai visitatori un viaggio completo attraverso la produzione di un autore che ha saputo rielaborare l’eredità futurista in una chiave assolutamente personale e contemporanea.

Il legame con il futurismo e l’eredità di Dottori

Il percorso artistico di Marrani affonda le radici nella formazione presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia. Sotto la guida del maestro Gerardo Dottori, esponente di spicco del futurismo, Marrani ha sviluppato una sensibilità unica nel tradurre le tensioni dinamiche e la velocità dell’Aeropittura nella tridimensionalità della scultura. Da questa matrice sono nate ricerche innovative come l’Aeroscultura e la “Sculturarumore”, dove l’opera d’arte non è più un oggetto statico, ma un elemento capace di interagire con il suono, il paesaggio e la percezione dello spettatore.

Tra opere storiche e lavori recenti

L’esposizione in Sala Veratti mette in dialogo fasi differenti della carriera dell’artista, attivo nel territorio varesino sin dalla fine degli anni Sessanta. Accanto ai lavori storici che lo hanno reso protagonista della ricerca materica locale, saranno esposti nuclei di opere recenti dove pittura e scultura tornano a fondersi. In queste ultime creazioni, la materia appare stratificata e viva, in una continua trasformazione che sottolinea la coerenza di una vita dedicata all’indagine del rapporto tra spazio ed energia.

Il ponte artistico tra Varese e Barasso

La mostra non si esaurisce tra le mura della sala espositiva cittadina, ma crea un collegamento ideale con Barasso, comune dove Marrani vive e lavora nel suo laboratorio di via Monviso. Il 20 giugno alle ore 11.30, infatti, verrà inaugurato un monumento dell’artista in piazza San Nicone a Barasso. Questo evento, inserito nel calendario delle celebrazioni, intende valorizzare il radicamento umano e creativo dell’autore nel suo territorio, celebrando una figura che è anche colonna portante del Circolo degli Artisti.

Appuntamenti e catalogo

L’inaugurazione ufficiale è fissata per domenica 7 giugno alle ore 11.30, alla presenza delle autorità e dell’artista. Il percorso sarà arricchito da un catalogo edito da Trarari TIPI edizioni, completo di apparati biografici e critici. Sono inoltre previsti tre appuntamenti collaterali per approfondire la poetica di Marrani: sabato 13 giugno si terrà una visita guidata con l’autore, il 20 l’inaugurazione del monumento a Barasso e il 27 giugno un incontro speciale con il Circolo degli Artisti. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Varese e dell’Associazione Amici del Piccio.