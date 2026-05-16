Sabato 16 maggio, concerto di primavera a Caronno Varesino

Protagonisti del concerto saranno il baritono Antonio Pugliano e il pianista Silvano Scaltritti

Una serata all’insegna della musica e della condivisione: è quello in programma a Caronno Varesino sabato 16 maggio alle ore 21, quando il salone dell’oratorio, in via G. Garibaldi 11 ospiterà il

CONCERTO DI PRIMAVERA

organizzato dal Gruppo Volontari “Teofilo Bardelli ODV”.

L’iniziativa si propone come un momento culturale aperto a tutta la cittadinanza, con un programma musicale capace di unire qualità artistica e atmosfera accessibile. Protagonisti del concerto saranno il baritono Antonio Pugliano e il pianista Silvano Scaltritti, affiancati da altri artisti a sorpresa che contribuiranno a rendere il pomeriggio ancora più ricco e coinvolgente.

La scelta di proporre un concerto primaverile non è casuale: la musica diventa infatti occasione per celebrare la nuova stagione, creando un momento di incontro e partecipazione per la comunità.

L’evento sarà a ingresso libero, permettendo a tutti di partecipare senza prenotazione. Al termine del concerto è previsto anche un momento conviviale con aperitivo, per prolungare l’esperienza e favorire l’incontro tra pubblico e artisti.

Un appuntamento semplice ma curato, che unisce musica dal vivo, socialità e valorizzazione degli spazi del territorio: Caronno Varesino invita così cittadini e appassionati a trascorrere insieme una serata di primavera all’insegna della cultura.