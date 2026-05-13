Sabato a MalpensaFiere il meeting lanciato dai Cinquestelle “Nova: parola all’Italia”

Si tratta di un “percorso di ascolto e confronto, aperto alla società civile“ intesa come insieme delle realtà che ogni giorno operano sul campo in ambiti diversi. Banditi simboli e bandiere, “sarà un ‘campo neutro’“

Conto alla rovescia per la grande iniziativa nazionale “Nova: parola all’Italia” in programma, nel fine settimana, in cento diverse località del Paese e che, per la provincia di Varese, si svolgerà sabato 16 maggio al Centro congressi di MalpensaFiere, in via XI Settembre 16, a Busto Arsizio, con registrazione dei presenti a partire dalle ore 9.45.

Si tratta di un percorso di ascolto e confronto, aperto alla società civile intesa come insieme delle realtà che ogni giorno operano sul campo in ambiti diversi – sociale, ambientale, sindacale, imprenditoriale, sanitario, umanitario, amministrativo e ogni altro settore – e come singoli cittadini con esperienze, competenze e istanze specifiche, promosso dal MoVimento 5 Stelle quale contributo alla costruzione del programma di governo della coalizione progressista.

Banditi simboli e bandiere, sarà un ‘campo neutro’ quello che accoglierà i partecipanti sabato mattina, per una giornata di lavoro aperta a ogni contributo, secondo la metodologia dell’Open Space Technology, modalità innovativa e orizzontale che prevede spazi di discussione libera ma organizzata in cui persone con idee ed esperienze diverse possono esprimere il loro punto di vista sui temi ritenuti più rilevanti in risposta a un quesito semplice, che nel caso specifico è: “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle persone?”.

I contenuti emersi, grazie a uno staff di facilitatori appositamente formati, saranno raccolti e restituiti in forma di report, così da alimentare il lavoro di definizione delle priorità che la Politica deve affrontare nei prossimi anni per rispondere esclusivamente alle reali esigenze dei cittadini. «Una macchina organizzativa complessa che nella nostra provincia è stata messa a punto dal Team Nova Varese coordinato da Massimo Uboldi, esponente saronnese del M5S, e costituito da Antonio Giusti, Rappresentante del Gruppo territoriale di Busto Arsizio (area sud provincia), Diego Carmenati, Vice Rappresentante Vicario del Gruppo territoriale di Varese (area centro-nord provincia), Francesco Lanni, consigliere comunale di Solbiate Arno, e Dritan Cela, coordinatore del Tavolo del Lavoro del M5S Varese», spiegano gli organizzatori.

Per chi volesse partecipare all’evento, è ancora attivo il link di adesione riferito agli appuntamenti promossi in Lombardia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9sFOxhJznXhIaop1w3xmHHdVklEDm8nVC2 0y6hmMha3HZyw/viewform Le richieste di partecipazione che dovessero pervenire in questi ultimi giorni saranno accolte sulla base degli effettivi posti ancora disponibili.