Sabato e domenica limitazioni ai treni della Luino a Gallarate e Malpensa

Dalle 00:01 di sabato 30 maggio fino a fine servizio di domenica 31 maggio 2026 tutti i collegamenti TILO S50 hanno come capolinea Gallarate anziché Malpensa Aeroporto T2 a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Da Gallarate i viaggiatori in direzione dell’aeroporto di Malpensa T1 e T2 proseguono con i collegamenti di Trenord RE51.

L’orario online di Tilo è aggiornato parzialmente. Si prega di prevedere tempi di percorrenza più lunghi.

Dalle ore 16.50 fino a fine servizio del 31 maggio, per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Laveno Mombello e Luino, anche alcuni treni Trenord subiscono variazioni: i treni S30 25377, 25339, 25381, 25345 Cadenazzo/Luino – Gallarate e il treno R 25343 Luino – Gallarate sono cancellati e sostituiti con bus tra Luino e Laveno M. e posticipano di 13 minuti l’orario tra Laveno M. e Gallarate.

I treni S30 25374, 25378, 25382 Gallarate – Luino – Cadenazzo e i treni R 25336, 25340, 25346 Gallarate – Luino sono cancellati e sostituiti con bus tra Laveno M. e Luino.

I punti di fermata bus e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali digitali di Trenord.

Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici.