Sacro Monte di Varese in musica: tornano i concerti alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi

Sarà l’esperienza de “IL VIAGGIO” ad inaugurare i concerti estivi alla Casa Museo Pogliaghi di proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, al Sacro Monte di Varese, organizzati da Archeologistics.

Domenica 24 maggio 2026 alle ore 16.30 vi aspetta un intreccio di parole e di suoni nato da un’idea di Marta Ziggiotti Fontana per raccontare il viaggio in ogni sua forma: dal Grand Tour al “folle volo” di Ulisse, fino alla corsa di Orlando alla ricerca di Angelica. E ancora: migrazioni, pellegrinaggi, viaggi psichedelici… e il viaggio più importante di tutti: quello che ognuno di noi intraprende per scoprire sé.

Le protagoniste di questo primo appuntamento saranno Marta Zaggioti Fontana e Nicoletta Realini, con il commento musicale dell’ensemble “Il complesso di Edipo”.

A fare da cornice alle esibizioni, il modello in gesso originale della porta del Duomo di Milano, l’opera più importante di Lodovico Pogliaghi (Milano 1857 – S. Maria del Monte 1950), che fu allestito nel grande atelier dell’artista presso la sua casa al Sacro Monte di Varese.

Compresa nel costo del biglietto è la visita guidata che può essere seguita prima del concerto (alle ore 15.15) e che permette di conoscere non solo la storia dell’eclettica casa-museo ma anche la carriera e la figura del proprietario di casa.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 27 giugno 2026, sempre alle ore 16.30: il concerto “SFARZO BAROCCO” vedrà come protagonista la “Herschel Ensemble”, una giovane formazione cameristica che deve il suo nome a William Herschel, musicista e celebre astronomo, noto soprattutto in quanto scopritore di Urano.

La doppia anima di Herschel rappresenta perfettamente l’anima del gruppo: unire arte e scienza in un’unica esperienza culturale. La loro missione è rendere accessibile e stimolante la musica storica, integrandola in un dialogo più ampio che coinvolge anche le scoperte scientifiche e il pensiero del tempo.

Un appuntamento che si unisce perfettamente alle doppie anime di Lodovico Pogliaghi, che, come artista e collezionista, ha voluto omaggiare nella sua casa l’arte e la cultura di ogni angolo di mondo.

INFO E PRENOTAZIONI

COSTI: 10€ cad. (comprensivo anche della visita guidata)

PRENOTAZIONE: obbligatoria ai seguenti link

– domenica 24 maggio 2026: bit.ly/PogliaghiConcerto24Maggio / www.archeologistics.it/servizi-educativi/il-viaggio-667.html

– Sabato 26 giugno 2026: bit.ly/PogliaghiConcerto27Giugno / www.archeologistics.it/servizi-educativi/sfarzo-barocco–668.html