Varese News

Varese Laghi

Sacro Monte di Varese in musica: tornano i concerti alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi

Domenica 24 maggio e sabato 27 giugno alle ore 16:30 appuntamenti musicali nell’aterlier dell’artista milanese, organizzati da Archeologistics

Generico 11 May 2026

Sarà l’esperienza de “IL VIAGGIO” ad inaugurare i concerti estivi alla Casa Museo Pogliaghi di proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, al Sacro Monte di Varese, organizzati da Archeologistics.

Domenica 24 maggio 2026 alle ore 16.30 vi aspetta un intreccio di parole e di suoni nato da un’idea di Marta Ziggiotti Fontana per raccontare il viaggio in ogni sua forma: dal Grand Tour al “folle volo” di Ulisse, fino alla corsa di Orlando alla ricerca di Angelica. E ancora: migrazioni, pellegrinaggi, viaggi psichedelici… e il viaggio più importante di tutti: quello che ognuno di noi intraprende per scoprire sé.

Le protagoniste di questo primo appuntamento saranno Marta Zaggioti Fontana e Nicoletta Realini, con il commento musicale dell’ensemble “Il complesso di Edipo”.

A fare da cornice alle esibizioni, il modello in gesso originale della porta del Duomo di Milano, l’opera più importante di Lodovico Pogliaghi (Milano 1857 – S. Maria del Monte 1950), che fu allestito nel grande atelier dell’artista presso la sua casa al Sacro Monte di Varese.

Compresa nel costo del biglietto è la visita guidata che può essere seguita prima del concerto (alle ore 15.15) e che permette di conoscere non solo la storia dell’eclettica casa-museo ma anche la carriera e la figura del proprietario di casa.

Generico 11 May 2026

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 27 giugno 2026, sempre alle ore 16.30: il concerto “SFARZO BAROCCO” vedrà come protagonista la “Herschel Ensemble”, una giovane formazione cameristica che deve il suo nome a William Herschel, musicista e celebre astronomo, noto soprattutto in quanto scopritore di Urano.

La doppia anima di Herschel rappresenta perfettamente l’anima del gruppo: unire arte e scienza in un’unica esperienza culturale. La loro missione è rendere accessibile e stimolante la musica storica, integrandola in un dialogo più ampio che coinvolge anche le scoperte scientifiche e il pensiero del tempo.

Un appuntamento che si unisce perfettamente alle doppie anime di Lodovico Pogliaghi, che, come artista e collezionista, ha voluto omaggiare nella sua casa l’arte e la cultura di ogni angolo di mondo.

INFO E PRENOTAZIONI

COSTI: 10€ cad. (comprensivo anche della visita guidata)

PRENOTAZIONE: obbligatoria ai seguenti link

– domenica 24 maggio 2026: bit.ly/PogliaghiConcerto24Maggio / www.archeologistics.it/servizi-educativi/il-viaggio-667.html

– Sabato 26 giugno 2026: bit.ly/PogliaghiConcerto27Giugno / www.archeologistics.it/servizi-educativi/sfarzo-barocco–668.html

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.