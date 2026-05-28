Sale l’attesa a Legnano per il Palio e due comunità che piangono un 18enne



Tra le principali notizie di oggi vi raccontiamo della tragica scomparsa di un ragazzo di 18 anni di Cislago in un incidente stradale e della ferita aperta nel suo paese e nella società di basket dove giocava. A Legnano, invece, è la settimana del Palio con la sfida delle contrade nella corsa a pelo. Parliamo anche di spazi per i giovani, aziende che investono e del possibile cambiamento del meteo che in questi giorni ha portato un gran caldo.