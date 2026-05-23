Salute pubblica e libertà di scelta: a Varese un incontro sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale

Sabato 13 giugno alle 16 si terrà a Varese, al Multisala Impero – sala riunioni, piano -1 – l’incontro “Salute pubblica e libertà di scelta – Il confronto necessario”, un momento di dialogo e approfondimento sui temi della salute pubblica, dei diritti individuali e della libertà di scelta. L’incontro, preceduto da un gazebo, dalle 10, nel centro varesino, in piazza Podestà, è organizzato dal Movimento Angelo Vidoletti e dall’associazione Contiamoci!

La riflessione sarà incentrata sui rischi di una sanità sempre più orientata alla standardizzazione, nella quale la cura della persona può progressivamente lasciare spazio a logiche burocratiche e a strumenti di controllo sociale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla formazione dei nuovi medici: in un contesto in cui il confronto con le generazioni precedenti appare sempre più ridotto, cresce il rischio che i giovani professionisti siano portati a seguire prevalentemente protocolli, linee guida e testi, senza poter beneficiare del supporto fondamentale dell’esperienza clinica, del dialogo diretto e della trasmissione del sapere maturato sul campo.

All’incontro interverranno Dario Giacomini, Presidente di ContiamoCi!, Marco Cosentino, Vicepresidente di ContiamoCi!, e Stefania Bardelli, leader di MAV.

Incontro gratuito ma prenotazione necessaria alla mail: movimentovidolettivarese@ gmail.com