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Salute pubblica e libertà di scelta: a Varese un incontro sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale

L'incontro, preceduto da un gazebo, dalle 10, nel centro varesino, in piazza Podestà, è organizzato dal Movimento Angelo Vidoletti e dall'associazione Contiamoci!

medicina sanità pixabay

Sabato 13 giugno alle 16 si terrà a Varese, al Multisala Impero – sala riunioni,  piano -1 –  l’incontro “Salute pubblica e libertà di scelta – Il confronto necessario”, un momento di dialogo e approfondimento sui temi della salute pubblica, dei diritti individuali e della libertà di scelta. L’incontro, preceduto da un gazebo, dalle 10, nel centro varesino, in piazza Podestà, è organizzato dal Movimento Angelo Vidoletti e dall’associazione Contiamoci!

La riflessione sarà incentrata sui rischi di una sanità sempre più orientata alla standardizzazione, nella quale la cura della persona può progressivamente lasciare spazio a logiche burocratiche e a strumenti di controllo sociale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla formazione dei nuovi medici: in un contesto in cui il confronto con le generazioni precedenti appare sempre più ridotto, cresce il rischio che i giovani professionisti siano portati a seguire prevalentemente protocolli, linee guida e testi, senza poter beneficiare del supporto fondamentale dell’esperienza clinica, del dialogo diretto e della trasmissione del sapere maturato sul campo.

All’incontro interverranno Dario Giacomini, Presidente di ContiamoCi!, Marco Cosentino, Vicepresidente di ContiamoCi!, e Stefania Bardelli, leader di MAV.

Incontro gratuito ma prenotazione necessaria alla mail: movimentovidolettivarese@gmail.com

 

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Pubblicato il 23 Maggio 2026
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