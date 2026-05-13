Sangiano festeggia il successo del Varese Premio Gianni Rodari

La prima edizione del Varese Premio Gianni Rodari si chiude con un bilancio positivo e con una nuova giornata di festa aperta a famiglie, scuole e cittadini. Dopo il successo registrato dal progetto, che ha visto la partecipazione di migliaia di bambine e bambini del territorio, gli organizzatori danno appuntamento a Sangiano per un pomeriggio dedicato alla creatività, alla condivisione e alla fantasia.

L’evento è in programma sabato 16 maggio a Villa Fantoni di Sangiano. Saranno esposti oltre 300 lavori realizzati dagli alunni che hanno partecipato al premio, frutto del lavoro svolto insieme a insegnanti e dirigenti scolastici, ringraziati dagli organizzatori per l’impegno e la collaborazione nella riuscita della manifestazione.

Spettacoli, giochi e cinema per i più piccoli

Il pomeriggio prenderà il via alle 16.30 con lo spettacolo “Storie di Pace” con Oreste Castagna e il Mago Tornado, volti noti di Rai YoYo. A seguire spazio ai giochi per bambini, all’estrazione della lotteria e, in serata, alla proiezione di un film fantasy Disney.

Per tutta la giornata sarà attivo anche lo stand gastronomico curato dai volontari della Pro Loco di Sangiano. Durante la festa sarà inoltre possibile acquistare il libro di Giorgio Diamanti “Gianni Rodari, una favola di pace”.

Un libro per i bambini ucraini

Nel corso della giornata troverà spazio anche l’iniziativa solidale “Un libro per i bambini ucraini”, lanciata insieme al Pimpa durante la premiazione dello scorso 29 aprile. A tutte le bambine e ai bambini è stato chiesto di portare un libro illustrato già letto da donare ai coetanei ucraini.

Il Pimpa sarà presente alle 18.30 per raccogliere i volumi e consegnarli ai bambini coinvolti nel progetto.

La festa vuole essere un momento di ringraziamento per i 2800 bambini e bambine che hanno partecipato al premio e un’occasione per dare appuntamento alla seconda edizione del Varese Premio Gianni Rodari. Nei prossimi giorni tutti i lavori realizzati saranno pubblicati sul sito ufficiale www.vareseperrodari.it