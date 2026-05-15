Da MalpensaFiere la Cgil rilancia due leggi su salute e appalti

La difesa della sanità pubblica e il contrasto allo sfruttamento nel sistema degli appalti sono stati al centro dell’Assemblea generale della Cgil Varese in corso questa mattina a MalpensaFiere. Un appuntamento che ha riunito, come avvenuto in tutta Italia, i componenti delle assemblee generali delle diverse categorie del sindacato provinciale per avviare ufficialmente la campagna di raccolta firme sulle due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla Cgil.

Ad aprire i lavori è stata la segretaria generale della Cgil Varese, Stefania Filetti, mentre la chiusura è stata affidata all’intervento di Angela Mondellini della segreteria regionale Cgil Lombardia. Sabato 16 maggio partirà anche il primo banchetto per la raccolta firme in piazza Forzinetti.

Nel suo intervento, Filetti ha ribadito la necessità di difendere il Servizio sanitario nazionale da tagli e privatizzazioni. «Il nostro sistema sanitario nazionale contiene tante eccellenze e va protetto da chi mette al primo posto il profitto sulla salute», ha sottolineato, ricordando come milioni di persone rinuncino ormai alle cure per difficoltà economiche e liste d’attesa troppo lunghe.Un tema che la Cgil considera centrale insieme alla richiesta di maggiori investimenti nel welfare e nella previdenza.

I DIRITTI NON SI APPALTANO

L’assemblea ha inoltre affrontato il tema degli appalti, con particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità del lavoro. Le proposte di legge puntano infatti a rafforzare le tutele dei lavoratori, contrastando precarietà, dumping contrattuale e sfruttamento. «La nostra Assemblea di oggi ha presentato le due proposte di legge di iniziativa popolare della Cgil su sanità e appalti – ha dichiarato Stefania Filetti –. Puntiamo a migliorare le condizioni di lavoratori e pensionati. Vogliamo rafforzare il servizio sanitario nazionale e colpire lo sfruttamento del lavoro nel sistema degli appalti, introducendo più giustizia e sicurezza. Una battaglia della Cgil che, ancora una volta, riapre il dibattito e il confronto su questioni decisive per lavoratori e cittadini».