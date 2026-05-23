Sanità e appalti pubblici, a Boario Terme il confronto sulle nuove sfide del settore

Asst Valle Olona, insieme ad Asst Lariana e Asst Valcamonica, ha riunito a Darfo Boario Terme esperti, dirigenti e professionisti del settore sanitario per il convegno “Alla Fonte degli Appalti: tra vincoli contrattuali e nuove prospettive”. L’iniziativa, ospitata venerdì 22 maggio al Parco delle Terme, ha acceso il confronto sulle trasformazioni del diritto dei contratti pubblici e sulle nuove sfide che coinvolgono il sistema sanitario. Presenti per Asst Valle Olona Stefania Stigliano, direttore amministrativo, che ha aperto i lavori, e Paolo Pelliccia, direttore del Dipartimento amministrativo.

A tre anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, il convegno ha scelto di soffermarsi su alcuni nodi tematici solitamente meno esplorati: le responsabilità dei soggetti coinvolti negli appalti pubblici, le criticità tipiche della fase esecutiva del contratto e le sfide della sostenibilità economica nell’era post-pandemia, in un contesto segnato anche dal progressivo esaurimento delle risorse del PNRR.



L’obiettivo non è stato offrire risposte definitive a questioni in continua evoluzione, ma costruire uno spazio di riflessione serio e rigoroso, in cui competenze diverse hanno potuto confrontarsi e arricchirsi reciprocamente.

Attraverso gli interventi di professioniste e professionisti provenienti da ambiti diversi – magistratura, accademia, dirigenza amministrativa e professione legale – è emersa con chiarezza la necessità di un approccio integrato alla materia degli appalti pubblici in sanità, capace di coniugare il rigore giuridico con la concretezza operativa. La pluralità delle prospettive ha consentito di illuminare non solo gli aspetti normativi, ma anche le ricadute gestionali e organizzative che ogni giorno interpellano chi lavora nel Sistema Socio Sanitario lombardo.

Il convegno ha offerto spunti concreti per orientare l’interpretazione e l’applicazione delle norme in un settore in continua trasformazione.

Ciò in una prospettiva trasversale che ha potuto giovarsi del contributo di professionisti del servizio sanitario regionale, di dirigenti regionali, di accademici e giuristi di livello nazionale.

Il confronto avviato rappresenta un passo significativo verso una cultura amministrativa condivisa, capace di affrontare le sfide del presente con strumenti interpretativi adeguati e una visione di lungo periodo.