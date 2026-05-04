Saronno Civica: “Il parco ex Seminario da luogo di spaccio a risorsa per la città”

Saronno Civica torna sul tema della riqualificazione del parco dell’ex Seminario e rivendica la paternità del lavoro avviato durante l’amministrazione guidata da Augusto Airoldi. Lo fa alla luce del recente Saronno Sound Festival, indicato come primo banco di prova concreto per il rilancio dell’area. Un evento che ha visto una grande partecipazione e che ha inaugurata in modo concreto la nuova struttura nel Parco.

“Da luogo di spaccio a risorsa per la città”: è la sintesi proposta dal gruppo civico, che sottolinea come l’evento che si è svolto nel fine settimana rappresenti «la dimostrazione concreta che anche a Saronno le cose si possono fare» .

“Il parco può esprimere tutte le sue potenzialità”

Nel comunicato, Saronno Civica evidenzia come l’utilizzo del parco per eventi pubblici sia la prova della bontà del progetto: «Farli in sicurezza e in luoghi dotati dei requisiti previsti dalle norme richiede saper progettare e realizzare» . Un passaggio riguarda anche la gestione dell’area: «Dare in gestione il parco può consentirgli di essere presidiato ed esprimere tutte le diverse potenzialità per le quali è stato pensato, caffetteria compresa» .

Il gruppo civico sottolinea di aver atteso «da mesi una occasione come questa» perché convinto che «avrebbe funzionato» .

“Fine delle narrazioni distorte”

Non manca un passaggio critico verso il dibattito politico cittadino degli ultimi mesi: «Dopo mesi di narrazioni distorte e vergognose, possiamo constatare che la riqualificazione del parco del Seminario ha portato valore a Saronno» .

Secondo Saronno Civica, oggi l’area consente «all’attuale amministrazione di organizzare eventi, umanizzare un luogo prima mal frequentato, non manutenuto e non fruito appieno dalla città» .

Una posizione che si inserisce nel solco dell’esperienza amministrativa precedente: il gruppo, che rappresenta gran parte della ex giunta Airoldi, rivendica l’impostazione e l’avvio dell’intervento di riqualificazione.

Critiche alla politica cittadina

Nel comunicato si legge anche una riflessione più ampia sul quadro politico locale: «Destra e sinistra, civici e non, hanno volutamente disinformato, manipolando i fatti al solo scopo di addossare presunte incapacità e responsabilità a chi ha governato la città per quasi cinque anni. Sappiamo tutti come è finita: con una maggioranza che non sa ancora se è in continuità o discontinuità e una opposizione che ha visto sfumare una vittoria alla portata» .

“Alla polemica preferiamo la proposta”

Infine, la linea politica rivendicata dal gruppo: «Per quanto ci riguarda siamo una minoranza che rivendica uno stile: alla sterile polemica preferiamo la proposta» . A chiusura, Saronno Civica richiama una citazione di Umberto Eco sul ruolo di maggioranza e minoranza nella democrazia, ribadendo la volontà di mantenere un ruolo attivo nel dibattito pubblico cittadino.