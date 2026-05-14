Saronno, dibattito su conflitti e linguaggio con il direttore della rivista “Zona Franca”

Giovedì 14 maggio una serata sui temi della guerra, della competizione sociale e dell’influenza del linguaggio nei conflitti contemporanei. Ospite dell’iniziativa sarà Giuseppe Ciarallo, direttore responsabile della rivista letteraria “Zona Franca”

Questa sera, giovedì 14 maggio alle 21 il salone “A. Monti” della Cooperativa Casa del Partigiano di Saronno ospita un incontro dedicato ai temi della guerra, del linguaggio e del rapporto tra individuo e collettività. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, prenderà spunto dalla rivista letteraria Zona Franca e dal numero intitolato “Io vs Noi”.

Ospite della serata sarà Giuseppe Ciarallo (nella foto), direttore responsabile della rivista Zona Franca, che guiderà una riflessione sui temi dell’identità personale e collettiva e sul ruolo del linguaggio in un contesto segnato da conflitti e tensioni sociali.

Il dibattito affronterà in particolare il tema della guerra come «livello estremo della competizione nel nostro sistema» e il modo in cui, in uno stato di conflitto permanente, anche il linguaggio viene influenzato e trasformato.

L’iniziativa vuole proporre un momento di confronto culturale e politico aperto alla cittadinanza, attraverso l’analisi dei contenuti sviluppati dalla rivista letteraria e sociale “Zona Franca”.

L’evento è promosso da Attac Italia, Cooperativa Casa del Partigiano, ANPI e Rifondazione Comunista.

L’incontro si terrà nella sede della Cooperativa Casa del Partigiano, in via Maestri del Lavoro 2 a Saronno.