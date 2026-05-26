Saronno: lo sport abbatte le barriere con il progetto “Sport si può”
L’Amministrazione Comunale, Saronno Servizi SSD e le scuole del territorio uniti per l’integrazione e l’inclusione degli studenti con disabilità attraverso le attività in piscina.
Rinnovare l’impegno per un’inclusione reale e concreta attraverso la pratica sportiva. Con questo obiettivo prosegue il consolidato successo di “Sport si può”, il progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Saronno in stretta collaborazione con Saronno Servizi SSD e gli istituti scolastici del territorio.
L’iniziativa, attiva da molti anni, è rivolta e riservata ai bambini e ai ragazzi con disabilità o situazioni di disagio frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado della città, con l’obiettivo fondamentale di favorirne l’integrazione.
I numeri e la sinergia del progetto
Il progetto registra ogni anno un’altissima adesione, coinvolgendo diverse decine di studenti con punte che superano i 70 partecipanti per edizione. Ogni alunno beneficia di un percorso personalizzato, seguito da istruttori specializzati di Saronno Servizi SSD che lavorano in costante e stretta sinergia con gli insegnanti di sostegno e gli educatori scolastici.
Come da tradizione, le attività annuali si sono chiuse con un momento di festa, premiazioni e un rinfresco finale nella zona estiva dell’impianto, per celebrare insieme i traguardi raggiunti da ciascun ragazzo.
Integrazione, esenzioni e spazi dedicati
Il successo di “Sport si può” si fonda su un modello di cooperazione virtuoso che azzera i costi per le famiglie e le scuole:
Uso gratuito della struttura: Il Comune di Saronno concede alle associazioni e alle scuole l’uso totalmente gratuito della piscina comunale, coprendo interamente i costi di gestione dell’impianto per le ore di attività.
Personale qualificato: I costi relativi al personale e agli istruttori specializzati sono presi in carico interamente da Saronno Servizi SSD.
Massima sicurezza: Per garantire la massima tranquillità e sicurezza dei partecipanti, sono state dedicate delle corsie riservate nella mattinata del giovedì, nella fascia oraria 10:45 – 12:15.
Il commento di Saronno Servizi SSD
“Passando del tempo tra le famiglie e i ragazzi ho avuto una conferma importante: i bambini spesso dimostrano quanto siano più forti dei grandi,” dichiara Vincenzo Mulè, Amministratore Unico di Saronno Servizi SSD. “Affrontano difficoltà, ostacoli e giornate complicate con una forza, una spontaneità e un sorriso che dovremmo imparare a non perdere mai. A volte diamo troppe cose per scontate. Basterebbe fermarsi un momento, osservare davvero e imparare da chi, anche nelle difficoltà, riesce ancora a vedere il bello nelle piccole cose. Tutto questo non sarebbe possibile senza genitori capaci di affrontare ogni giorno le difficoltà con una forza straordinaria e un altruismo senza limiti. Infine, un grazie all’amministrazione comunale, agli istituti scolastici e a tutti i dipendenti e collaboratori di Saronno Servizi SSD che nel corso di quest’anno hanno dato la possibilità ai ragazzi di vivere lo sport senza barriere”.
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