Saronno sfiora l’impresa in Sardegna: il Cisv Hurricane sconfitto di misura dai Thurpos Cagliari

Nel campionato italiano della Lega Italiana di Baseball per Ciechi e Ipovedenti, il fine settimana lungo del CISV Hurricane Saronno si è concluso con una trasferta impegnativa in terra sarda. Sul diamante di Iglesias, la formazione varesotta ha affrontato i padroni di casa dei Thurpos Cagliari in un match caratterizzato da un forte vento e da un finale deciso all’ultimo respiro, che ha visto i sardi imporsi per 5 a 4 nonostante l’ottima partenza degli ospiti.

La cronaca della sfida a Iglesias

I ragazzi del Saronno sono scesi in campo con la giusta determinazione, riuscendo a portarsi in vantaggio e a gestire la gara per buona parte degli inning. I Thurpos Cagliari, vicecampioni in carica, sono apparsi inizialmente sottotono, subendo l’iniziativa dei varesotti che si erano portati sul parziale di 4 a 1. Tuttavia, la formazione sarda ha saputo ritrovare la lucidità nel settimo e nel nono inning, sfruttando al meglio la propria esperienza per rimontare lo svantaggio proprio nelle fasi conclusive della sfida.

Le prestazioni individuali e il gruppo

Tra le fila del Saronno spicca la prova di Trombini, soprannominato “lo squalo”, autore di numerose valide e di assistenze difensive di alto livello. Il lavoro corale della squadra è stato sostenuto anche da “Giuso” Rosafio, dal capitano Neto e dalla giovane promessa “Dani” Cammarota. Importante è stato anche il contributo dei gemelli Difrancescantonio, di Sirio e di Galli, quest’ultimo fondamentale nel dare la carica ai compagni dalla panchina. Nel finale, il forte vento e alcune occasioni sprecate a basi piene hanno impedito al Saronno di incrementare il punteggio e mettere in sicurezza il risultato.

Il commento di Gianni Campi

«Fino a metà partita – il commento di Gianni Campi, ex giocatore di serie C ora in seconda base di ricezione – eravamo galvanizzati dal vantaggio di 4 a 1, poi la tensione è aumentata con il 4 a 3 e infine la delusione nell’ultimo inning con il loro sorpasso meritato ma che non ci aspettavamo proprio». Nonostante l’amarezza per la sconfitta di misura, il morale resta alto in vista dei prossimi impegni stagionali.

Crescita collettiva e prossimi impegni

L’analisi di Campi prosegue guardando al futuro e al valore sociale della disciplina: «Il terzo tempo ci ha aiutato a prendere consapevolezza come è mancato giusto un guizzo finale per portare a casa il match visto che la concentrazione non è mai calata e che stiamo sempre più diventando squadra. Mi sento molto fortunato di fare il volontario da giocatore nello sport che più mi piace. Grazie al coinvolgimento di Giuso a 57 anni sono tornato in campo ritrovando la stessa adrenalina di anni fa quando giocavo da terzabase». Il CISV Hurricane Saronno tornerà ora al lavoro per preparare la quinta giornata di campionato, prevista per domenica 10 maggio al campo “J.F. Kennedy” di Milano contro i Lampi Milano.