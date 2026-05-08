Scatta l’ora dei playoff, Varese a Biella con “Carattere e mentalità”

Non contano nulla, e questo lo sanno ormai anche i sassi, ma i playoff sono e restano in ogni caso un traguardo raggiunto dal Varese, che mister Ciceri, squadra e staff hanno voluto e raggiunto e ora cercheranno di difendere la loro scelta onorando la gara di sabato 9 maggio (ore 18.30) quando allo stadio “La Marmora – Pozzo” affronteranno la Biellese. Il punto di vantaggio in classifica al termine del campionato dei piemontesi sui biancorossi permetterà alla squadra di mister Luca Prina di passare il turno anche con un pareggio (al termine dei supplementari), mentre Bruzzone e compagni sanno di avere un solo risultato a disposizione per raggiungere l’atto finale.

«Considero il traguardo dei play-off un bel risultato di squadra – attacca mister Andrea Ciceri alla vigilia -, soprattutto per come è arrivato: il gruppo è riuscito a tener duro nei momenti più complicati, sia nelle singole partite che nei periodi più lunghi. Arrivare quarti in un girone di ottimo livello è un traguardo che ci dà orgoglio. Sappiamo bene che, per un corto circuito regolamentare, la Serie D è l’unica categoria in cui i play-off non garantiscono la certezza del ripescaggio, ma consentono comunque di scalare una graduatoria che in passato è stata utile. Al di là del regolamento, che speriamo la Lega cambi l’anno prossimo per evitare favoritismi verso certe piazze, per noi esserci è fondamentale. Se il Varese punta a crescere, abituarsi a giocare queste partite è un’ottima base. Ora conta giocarli bene in una sfida che si preannuncia durissima e bella contro una squadra che gioca a calcio fin dall’inizio del campionato».

«Mi aspetto una partita combattuta – prosegue l’allenatore biancorosso -, simile allo 0-0 del ritorno che è stata una delle prestazioni più belle della stagione. I dati dicono che la Biellese è una delle squadra che non abbiamo mai battuto e l’unica a cui non abbiamo segnato, ma domani dovremo necessariamente scardinare la loro difesa. Loro hanno il vantaggio del fattore campo, del doppio risultato e l’assenza dei nostri tifosi; inoltre vantano i due cannonieri del girone e una differenza reti superiore alla nostra. Per rompere l’equilibrio servirà segnare: preferirei un 4-4 piuttosto che un pareggio sterile, perché significherebbe averci provato fino alla fine. Siamo consapevoli di partire in svantaggio, quasi come se dovessimo rimontare un risultato negativo. Questo carattere e la mentalità di non mollare mai saranno le armi che dovremo portare in campo per ribaltare il pronostico».



DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

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