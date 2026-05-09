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Schianto nella notte a Cantello sulla provinciale: feriti ragazzi tra i 16 e i 18 anni

Incidente poco dopo la mezzanotte lungo la Sp3. Coinvolte due auto e cinque persone, sul posto ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco

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Incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Cantello, lungo la strada provinciale 3. L’allarme è scattato alle 00.08 per uno scontro che ha coinvolto due automobili.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono rimaste coinvolte cinque persone: quattro ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni e un uomo di 37 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese, i vigili del fuoco e un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria.

Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi: i soccorsi sono stati inviati in codice verde e almeno una delle persone coinvolte è stata trasportata all’ospedale di Circolo di Varese per accertamenti.

Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri intervenuti sul posto.

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Pubblicato il 09 Maggio 2026
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