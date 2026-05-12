“Schizzi in cammino”, Veronica Mazzucchi racconta la fibromialgia attraverso l’arte



In occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, celebrata il 12 maggio, Radio Materia ha dedicato un podcast alla storia di Veronica Mazzucchi, artista che da diciassette anni convive con questa patologia cronica e ancora poco riconosciuta. Intervistata da Orlando Mastrillo insieme alla sua terapista e amica Sara Russo, Veronica ha raccontato un percorso segnato dal dolore ma anche dalla rinascita personale attraverso l’arte.

Una malattia invisibile per gli altri

La fibromialgia è una malattia complessa, caratterizzata da dolore diffuso, stanchezza cronica e sintomi spesso invisibili agli occhi degli altri. Una condizione che può compromettere profondamente la vita quotidiana e lavorativa di chi ne soffre. Veronica lo racconta senza filtri, spiegando come la malattia abbia cambiato radicalmente la sua esistenza fino alla perdita del lavoro e alla necessità di ridefinire la propria identità.

L’arte come strumento di cura

Nel dialogo con Sara Russo emerge il valore terapeutico dell’espressione artistica. È proprio nel laboratorio dell’arteterapeuta che Veronica ha trovato uno spazio per trasformare il dolore in linguaggio creativo. Disegni, schizzi e opere sono diventati strumenti per raccontarsi e per dare forma a una sofferenza spesso difficile da spiegare a parole.

«L’arte non è solo estetica, ma un modo per comunicare quello che si vive» racconta Veronica nel podcast. Un percorso che le ha permesso di ritrovare equilibrio e di costruire nuove relazioni, uscendo dall’isolamento che spesso accompagna chi convive con una malattia invisibile.

Una malattia ancora poco riconosciuta

Nel corso della trasmissione si è parlato anche delle difficoltà sociali e mediche legate alla fibromialgia. Molti pazienti faticano a ottenere diagnosi tempestive e cure adeguate, mentre il mancato riconoscimento completo nei LEA continua a rappresentare un ostacolo importante.

La malattia ha anche un forte impatto economico e lavorativo. Le terapie complementari consigliate sono spesso costose e molte persone si trovano costrette a ridurre o abbandonare l’attività professionale. Una situazione che porta spesso a isolamento e incomprensione.

Il progetto “Schizzi in cammino”

Dalla sua esperienza personale è nato anche “Schizzi in cammino”, progetto itinerante con cui Veronica Mazzucchi porta le sue opere in bar, ristoranti e spazi non convenzionali per sensibilizzare il pubblico sulla fibromialgia.

L’idea è nata riempiendo una vecchia valigia con gli schizzi realizzati in dodici anni di percorso artistico e terapeutico. Un simbolo che continua a viaggiare anche nei momenti in cui il dolore rende difficile la presenza fisica dell’artista.

Accompagnata da Sara Russo, Veronica utilizza oggi l’arte come strumento di divulgazione e supporto, creando occasioni di incontro con altre persone che convivono con la stessa condizione. Un modo per rompere il silenzio attorno a una malattia ancora troppo poco conosciuta.