Sciopero generale il 18 maggio: stop a treni, scuola e sanità, disagi in tutta Italia
Trenord segnala possibili ripercussioni sulla circolazione regionale. Saranno comunque garantiti i treni con partenza entro le 21 di oggi e arrivo a destinazione entro le 22.cMobilitazione nazionale proclamata da Usb con l’adesione di Fi-si
Disagi in vista domani, lunedì 18 maggio, per lo sciopero generale nazionale proclamato da Usb con l’adesione di Fi-si. La mobilitazione interesserà diversi settori pubblici, dalla sanità alla scuola, passando soprattutto per il trasporto ferroviario e locale, con possibili ripercussioni sugli spostamenti in tutta Italia. Escluso, invece, il trasporto aereo, così come le aziende già coinvolte in precedenti agitazioni sindacali.
Per il comparto ferroviario, lo sciopero coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord dalle 21 di oggi, domenica 17 maggio, fino alle 20:59 di domani. Trenitalia avverte che potranno verificarsi modifiche alla circolazione dei treni anche prima dell’inizio e dopo la conclusione della protesta. Le informazioni sui servizi garantiti sono disponibili sui canali ufficiali delle compagnie ferroviarie, nelle biglietterie e presso il personale di assistenza.
In Lombardia, Trenord segnala possibili ripercussioni sulla circolazione regionale. Saranno comunque garantiti i treni con partenza entro le 21 di oggi e arrivo a destinazione entro le 22. Confermate inoltre le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali circoleranno i convogli inseriti nell’elenco dei servizi minimi garantiti.
Per i collegamenti aeroportuali, in caso di cancellazione dei treni saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54, con partenza da via Paleocapa 1, e tra Stabio e Malpensa per la linea S50.
Alla base della protesta, spiegano i sindacati, ci sono le politiche legate al riarmo e i tagli ai servizi pubblici. “Ogni euro destinato al riarmo è un euro sottratto a chi lavora, a chi studia, a chi si cura”, sostiene Usb, denunciando il calo del potere d’acquisto dei salari, la crisi della sanità pubblica e l’aumento del costo della vita.
Sul fronte del trasporto pubblico locale, è stato revocato lo sciopero dell’Amat di Palermo inizialmente previsto per il 18 maggio. Resta invece confermata la protesta del trasporto pubblico a Bari, con lo stop del personale Stp per l’intera giornata nel rispetto delle fasce di garanzia.
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