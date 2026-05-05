Scoiattolo, a Lonate Ceppino un nuovo stabilimento da 20 milioni di euro

Una nuova tappa fondamentale segna la storia di Scoiattolo, lo storico raviolificio varesino che da oltre 40 anni e tre generazioni porta la pasta fresca sulle tavole di tutto il mondo. L’azienda ha presentato il nuovo stabilimento, strategico, situato proprio accanto al sito produttivo storico di Lonate Ceppino.

I numeri dell’investimento

Il nuovo plant non è solo un ampliamento fisico, ma un progetto ambizioso volto a proiettare l’azienda verso nuove opportunità commerciali. Su una superficie totale di 10.000 mq, Scoiattolo ha già investito 20 milioni di euro per la struttura e la prima linea produttiva. Ma il piano di crescita non si ferma qui: sono già previsti ulteriori investimenti tra i 10 e i 15 milioni di euro per l’installazione di altre tre linee aggiuntive.

Potenza produttiva e occupazione

La tecnologia all’interno del nuovo stabilimento garantisce standard di efficienza elevatissimi:

Capacità produttiva: la prima linea può produrre fino a 6 milioni di kg di pasta all’anno, con una velocità che raggiunge i 1.400 kg l’ora.

A pieno regime: quando tutte e quattro le linee saranno operative, lo stabilimento potrà sfornare fino a 24 milioni di kg di pasta fresca all’anno.

Posti di lavoro: l’espansione avrà ricadute positive anche sul fronte occupazionale, con l’impiego previsto di circa 48 addetti complessivi nei soli reparti produttivi una volta che il sito sarà completato.

Tra tradizione e innovazione

Nonostante la spinta tecnologica, il legame con le origini resta saldo. Lo stabilimento storico rimarrà centrale e operativo, mantenendo l’esclusività nella preparazione dei ripieni, vero cuore artigianale del prodotto.

«Il nuovo stabilimento rappresenta un investimento chiave per il futuro dell’azienda — spiegano da Scoiattolo — progettato per ottimizzare i flussi logistici e supportare lo sviluppo sia a marchio proprio che per le private label nei mercati strategici nazionali e internazionali». Oltre alla produzione, i nuovi spazi sono stati pensati per diventare un luogo di incontro e apertura al territorio, confermando l’identità di un’impresa che, pur guardando all’estero, resta profondamente legata alle proprie radici varesine.