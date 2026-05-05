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Scoiattolo, a Lonate Ceppino un nuovo stabilimento da 20 milioni di euro

Il raviolificio di famiglia inaugura un plant di 10.000 mq per sostenere la crescita globale. Capacità produttiva fino a 24 milioni di kg all’anno a pieno regime

Raviolificio Lo Scoiattolo di Lonate Ceppino

Una nuova tappa fondamentale segna la storia di Scoiattolo, lo storico raviolificio varesino che da oltre 40 anni e tre generazioni porta la pasta fresca sulle tavole di tutto il mondo. L’azienda ha presentato il nuovo stabilimento, strategico, situato proprio accanto al sito produttivo storico di Lonate Ceppino.

Una linea non basta già più: Scoiattolo spinge sull’innovazione e prepara il raddoppio

I numeri dell’investimento

Il nuovo plant non è solo un ampliamento fisico, ma un progetto ambizioso volto a proiettare l’azienda verso nuove opportunità commerciali. Su una superficie totale di 10.000 mq, Scoiattolo ha già investito 20 milioni di euro per la struttura e la prima linea produttiva. Ma il piano di crescita non si ferma qui: sono già previsti ulteriori investimenti tra i 10 e i 15 milioni di euro per l’installazione di altre tre linee aggiuntive.

Potenza produttiva e occupazione

La tecnologia all’interno del nuovo stabilimento garantisce standard di efficienza elevatissimi:

Capacità produttiva: la prima linea può produrre fino a 6 milioni di kg di pasta all’anno, con una velocità che raggiunge i 1.400 kg l’ora.

A pieno regime: quando tutte e quattro le linee saranno operative, lo stabilimento potrà sfornare fino a 24 milioni di kg di pasta fresca all’anno.

Posti di lavoro: l’espansione avrà ricadute positive anche sul fronte occupazionale, con l’impiego previsto di circa 48 addetti complessivi nei soli reparti produttivi una volta che il sito sarà completato.

Tra tradizione e innovazione

Nonostante la spinta tecnologica, il legame con le origini resta saldo. Lo stabilimento storico rimarrà centrale e operativo, mantenendo l’esclusività nella preparazione dei ripieni, vero cuore artigianale del prodotto.

«Il nuovo stabilimento rappresenta un investimento chiave per il futuro dell’azienda — spiegano da Scoiattolo — progettato per ottimizzare i flussi logistici e supportare lo sviluppo sia a marchio proprio che per le private label nei mercati strategici nazionali e internazionali». Oltre alla produzione, i nuovi spazi sono stati pensati per diventare un luogo di incontro e apertura al territorio, confermando l’identità di un’impresa che, pur guardando all’estero, resta profondamente legata alle proprie radici varesine.

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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