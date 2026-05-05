Scoiattolo, a Lonate Ceppino un nuovo stabilimento da 20 milioni di euro
Il raviolificio di famiglia inaugura un plant di 10.000 mq per sostenere la crescita globale. Capacità produttiva fino a 24 milioni di kg all’anno a pieno regime
Una nuova tappa fondamentale segna la storia di Scoiattolo, lo storico raviolificio varesino che da oltre 40 anni e tre generazioni porta la pasta fresca sulle tavole di tutto il mondo. L’azienda ha presentato il nuovo stabilimento, strategico, situato proprio accanto al sito produttivo storico di Lonate Ceppino.
Una linea non basta già più: Scoiattolo spinge sull’innovazione e prepara il raddoppio
I numeri dell’investimento
Il nuovo plant non è solo un ampliamento fisico, ma un progetto ambizioso volto a proiettare l’azienda verso nuove opportunità commerciali. Su una superficie totale di 10.000 mq, Scoiattolo ha già investito 20 milioni di euro per la struttura e la prima linea produttiva. Ma il piano di crescita non si ferma qui: sono già previsti ulteriori investimenti tra i 10 e i 15 milioni di euro per l’installazione di altre tre linee aggiuntive.
Potenza produttiva e occupazione
La tecnologia all’interno del nuovo stabilimento garantisce standard di efficienza elevatissimi:
Capacità produttiva: la prima linea può produrre fino a 6 milioni di kg di pasta all’anno, con una velocità che raggiunge i 1.400 kg l’ora.
A pieno regime: quando tutte e quattro le linee saranno operative, lo stabilimento potrà sfornare fino a 24 milioni di kg di pasta fresca all’anno.
Posti di lavoro: l’espansione avrà ricadute positive anche sul fronte occupazionale, con l’impiego previsto di circa 48 addetti complessivi nei soli reparti produttivi una volta che il sito sarà completato.
Tra tradizione e innovazione
Nonostante la spinta tecnologica, il legame con le origini resta saldo. Lo stabilimento storico rimarrà centrale e operativo, mantenendo l’esclusività nella preparazione dei ripieni, vero cuore artigianale del prodotto.
«Il nuovo stabilimento rappresenta un investimento chiave per il futuro dell’azienda — spiegano da Scoiattolo — progettato per ottimizzare i flussi logistici e supportare lo sviluppo sia a marchio proprio che per le private label nei mercati strategici nazionali e internazionali». Oltre alla produzione, i nuovi spazi sono stati pensati per diventare un luogo di incontro e apertura al territorio, confermando l’identità di un’impresa che, pur guardando all’estero, resta profondamente legata alle proprie radici varesine.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.