Scomparsa Rosa Piscitelli, la mamma del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello

Nella giornata di lunedì 25 maggio, si è spenta la signora Rosa Piscitelli, mamma del prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello. Classe 1937, la donna aveva 89 anni e si trovava ricoverata presso l’ospedale di Circolo della città, dove è avvenuto il decesso.

La camera ardente a Varese e i funerali in Basilicata

Per tutti coloro che desiderano stringersi attorno alla famiglia e porgere l’ultimo saluto alla signora Rosa, la camera ardente è stata allestita in città. La salma sarà infatti composta presso la Casa Funeraria Sant’Ambrogio, situata in via Mulini Grassi 10 a Varese. Le visite saranno consentite nella giornata di martedì 26 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 18:30.

Successivamente, il feretro verrà trasferito in Basilicata, per raggiungere il comune di Ruoti, in provincia di Potenza. Nel suo paese d’origine verranno celebrati i funerali solenni e, al termine della cerimonia, la salma troverà riposo eterno nella locale sepoltura.

Al prefetto Salvatore Pasquariello e ai suoi familiari giungano le più sentite e profonde condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.