Varese News

Varese Laghi

Scomparsa Rosa Piscitelli, la mamma del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello

La donna si è spenta lunedì 25 maggio all'ospedale di Circolo. Martedì la camera ardente alla Casa Funeraria Sant'Ambrogio, poi le esequie e la sepoltura a Ruoti, in provincia di Potenza

candela lutto

Nella giornata di lunedì 25 maggio, si è spenta la signora Rosa Piscitelli, mamma del prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello. Classe 1937, la donna aveva 89 anni e si trovava ricoverata presso l’ospedale di Circolo della città, dove è avvenuto il decesso.

La camera ardente a Varese e i funerali in Basilicata

Per tutti coloro che desiderano stringersi attorno alla famiglia e porgere l’ultimo saluto alla signora Rosa, la camera ardente è stata allestita in città. La salma sarà infatti composta presso la Casa Funeraria Sant’Ambrogio, situata in via Mulini Grassi 10 a Varese. Le visite saranno consentite nella giornata di martedì 26 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 18:30.

Successivamente, il feretro verrà trasferito in Basilicata, per raggiungere il comune di Ruoti, in provincia di Potenza. Nel suo paese d’origine verranno celebrati i funerali solenni e, al termine della cerimonia, la salma troverà riposo eterno nella locale sepoltura.

Al prefetto Salvatore Pasquariello e ai suoi familiari giungano le più sentite e profonde condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.