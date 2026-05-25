Scomparsa Rosa Piscitelli, la mamma del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello
La donna si è spenta lunedì 25 maggio all'ospedale di Circolo. Martedì la camera ardente alla Casa Funeraria Sant'Ambrogio, poi le esequie e la sepoltura a Ruoti, in provincia di Potenza
Nella giornata di lunedì 25 maggio, si è spenta la signora Rosa Piscitelli, mamma del prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello. Classe 1937, la donna aveva 89 anni e si trovava ricoverata presso l’ospedale di Circolo della città, dove è avvenuto il decesso.
La camera ardente a Varese e i funerali in Basilicata
Per tutti coloro che desiderano stringersi attorno alla famiglia e porgere l’ultimo saluto alla signora Rosa, la camera ardente è stata allestita in città. La salma sarà infatti composta presso la Casa Funeraria Sant’Ambrogio, situata in via Mulini Grassi 10 a Varese. Le visite saranno consentite nella giornata di martedì 26 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 18:30.
Successivamente, il feretro verrà trasferito in Basilicata, per raggiungere il comune di Ruoti, in provincia di Potenza. Nel suo paese d’origine verranno celebrati i funerali solenni e, al termine della cerimonia, la salma troverà riposo eterno nella locale sepoltura.
Al prefetto Salvatore Pasquariello e ai suoi familiari giungano le più sentite e profonde condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.
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