Scontro tra auto e moto a Origgio: motociclista di 44 anni in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Origgio, lungo via per Cantalupo, dove si sono scontrati un’automobile e una motocicletta.

L’allarme è scattato poco dopo le 13 e ha portato sul posto i soccorsi sanitari, i carabinieri della Compagnia di Saronno e i vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 44 anni che si trovava in sella alla moto al momento dell’impatto. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza e dell’auto medica

Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, indice di condizioni di media gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Presenti inoltre i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

(immagine di repertorio)