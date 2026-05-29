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Scontro tra auto e moto a Origgio: motociclista di 44 anni in ospedale

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo via per Cantalupo. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda

ambulanza cva angera

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Origgio, lungo via per Cantalupo, dove si sono scontrati un’automobile e una motocicletta.

L’allarme è scattato poco dopo le 13 e ha portato sul posto i soccorsi sanitari, i carabinieri della Compagnia di Saronno e i vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 44 anni che si trovava in sella alla moto al momento dell’impatto. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza e dell’auto medica

Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, indice di condizioni di media gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Presenti inoltre i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

(immagine di repertorio)

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Pubblicato il 29 Maggio 2026
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