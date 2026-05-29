Scontro tra auto e moto a Origgio: motociclista di 44 anni in ospedale
L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo via per Cantalupo. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Origgio, lungo via per Cantalupo, dove si sono scontrati un’automobile e una motocicletta.
L’allarme è scattato poco dopo le 13 e ha portato sul posto i soccorsi sanitari, i carabinieri della Compagnia di Saronno e i vigili del fuoco.
Secondo le prime informazioni, nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 44 anni che si trovava in sella alla moto al momento dell’impatto. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza e dell’auto medica
Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, indice di condizioni di media gravità.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Presenti inoltre i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.
(immagine di repertorio)
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.