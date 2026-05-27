Scontro tra due auto vicino allo stadio di Varese, cinque persone coinvolte ma nessuno è grave

Due auto si sono scontrate nella tarda mattinata di mercoledì 27 maggio a Varese, all’incrocio tra via Giuseppe Bolchini e via Giovanni Borghi, nella zona dello stadio.

L’allarme è scattato alle 11. Nell’urto, avvenuto in corrispondenza di un incrocio regolato da segnale di stop, sono rimaste coinvolte cinque persone, fra cui due minori. Le condizioni dei feriti, sulla base delle prime valutazioni dei soccorritori, non sono apparse preoccupanti: tutti gli interessati sono stati classificati in codice verde, il livello di minore gravità nella scala di triage del soccorso sanitario.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, un mezzo di soccorso di base della SOS Malnate e un’automedica dell’Agenzia di area territoriale dell’emergenza-urgenza.

Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, intervenuti per la messa in sicurezza dei veicoli, una utilitaria rossa e una citycar bianca, entrambe con evidenti danni nella parte anteriore, e gli agenti della polizia locale, che hanno gestito la viabilità nel quadrante e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.