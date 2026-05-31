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Busto Arsizio/Altomilanese

Scontro tra due moto a Castellanza: due feriti in via San Carlo

L'incidente si è verificato intorno alle 11:30 di oggi in via Carlo San dove sono state inviate due ambulanze e un'automedica per soccorrere i due motociclisti di 27 e 37 anni

Ambulanza generica 2024

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, domenica 31 maggio, a Castellanza. Intorno alle 11:21, due motoveicoli si sono scontrati mentre percorrevano via San Carlo San. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi in codice rosso, l’indice di massima urgenza per le emergenze sanitarie. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 27 anni e un uomo di 37 anni. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’evento la centrale operativa di Areu (Soreu Laghi) ha inviato tempestivamente due ambulanze: una della Croce Rossa di Busto Arsizio e una della Croce Rossa di Legnano. Insieme alle ambulanze è intervenuta anche un’automedica proveniente da Varese per garantire il supporto del personale medico sul posto. I sanitari hanno prestato le prime cure ai due motociclisti per poi disporre il trasporto in ospedale. Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso per stabilizzare i feriti e metterli in sicurezza.

Rilievi e viabilità

Oltre ai soccorritori, in via Carlo San sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio. I militari si stanno occupando di effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità. La pattuglia è inoltre impegnata nella gestione della viabilità dell’arteria stradale, che ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli incidentati.

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Pubblicato il 31 Maggio 2026
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