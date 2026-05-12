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Scontro tra tre auto in via Vittorio Veneto: ferite una bimba di due anni e un’altra persona

L'incidente nel pomeriggio di martedì 12 maggio in via Vittorio Veneto. Sul posto anche i soccorritori del 112, i feriti non sono in gravi condizioni

Generico 11 May 2026

Tre vetture coinvolte e due feriti lievi, tra cui una bambina in tenera età. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 12 maggio, nel territorio comunale di Luvinate.

L’allarme è scattato alle ore 16:05, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un impatto che ha visto coinvolti tre veicoli lungo via Vittorio Veneto. I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e a collaborare alla gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: una di queste è una minore di circa due anni. Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, le condizioni dei feriti non destano preoccupazione e i traumi riportati sono stati giudicati lievi.

Generico 11 May 2026

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Pubblicato il 12 Maggio 2026
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