Scontro tra tre auto in via Vittorio Veneto: ferite una bimba di due anni e un’altra persona

Tre vetture coinvolte e due feriti lievi, tra cui una bambina in tenera età. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 12 maggio, nel territorio comunale di Luvinate.

L’allarme è scattato alle ore 16:05, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un impatto che ha visto coinvolti tre veicoli lungo via Vittorio Veneto. I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e a collaborare alla gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: una di queste è una minore di circa due anni. Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, le condizioni dei feriti non destano preoccupazione e i traumi riportati sono stati giudicati lievi.