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Scopri la parola d’ordine e ottieni lo sconto al MIV. Il podcast con Enrico Signorelli ti manda al cinema col ridotto

Ascolta la puntata del podcast che racconta la programmazione di questa settimana e scopri come ottenere la riduzione in cassa. Ogni settimana c'è una nuova parola d'ordine

Multisala Impero Varese


Il responsabile della programmazione del MIV Multisala Impero Varese vi racconta la programmazione di questa settimana nel cinema multisala del centro di Varese con tante sorprese: non solo blockbuster d’azione ma anche film delicati e d’essai. Torna in sala Giove l’esperienza immersiva con Dario Argento e la colonna sonora suonata dal vivo da Claudio Simonetti e i Goblins. Segui la puntata e scopri come ottenere la riduzione in cassa per questa settimana.

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Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

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Pubblicato il 07 Maggio 2026
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